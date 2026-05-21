Baja el dólar: ¿por qué el mercado "relojea" las reservas y las tasas reales negativas?

El dólar oficial registró una nueva baja este jueves y profundizó su alejamiento del techo de la banda cambiaria, en una jornada marcada por la fuerte liquidación de divisas del complejo agroexportador y por la creciente atención de los inversores sobre la capacidad del Banco Central para fortalecer sus reservas internacionales.

En el segmento mayorista, la divisa retrocedió $7,50 y cerró en $1.389,50 para la venta, ampliando la distancia respecto del límite superior del esquema de bandas, ubicado en $1.742,24. La brecha alcanzó así el 25,4%, el nivel más elevado en casi once meses.

La estabilidad cambiaria continúa respaldada por el ingreso estacional de dólares provenientes de la cosecha gruesa y por las colocaciones de deuda realizadas en los últimos meses. Según estimaciones privadas, el flujo combinado de divisas permitió contener la cotización oficial por debajo de los $1.400, reduciendo las presiones sobre el mercado cambiario.

En paralelo, los contratos de dólar futuro mostraron bajas generalizadas en los vencimientos de 2026 y 2027. Las expectativas del mercado ubican al tipo de cambio mayorista en torno a los $1.396 para fines de mayo y cerca de $1.610 hacia diciembre.

Sin embargo, más allá de la calma actual, los analistas advierten que el principal desafío continúa siendo la acumulación de reservas internacionales. El Gobierno busca aprovechar la ventana de mayor ingreso de divisas para fortalecer la posición externa del país antes del segundo semestre, período en el que históricamente aumenta la demanda de cobertura cambiaria.

La preocupación del mercado también se concentra en la demanda de pesos. El propio Banco Central reconoció recientemente que la recuperación de la demanda de dinero avanza a un ritmo menor al previsto, un factor clave para sostener la estabilidad financiera en los próximos meses.

A este escenario se suma otro elemento de análisis: las tasas de interés continúan ofreciendo rendimientos por debajo de las expectativas de inflación. Los grandes depósitos en pesos muestran retornos efectivos cercanos al 25%, mientras que los plazos fijos minoristas ofrecen tasas nominales de entre 15% y 21%, niveles que todavía resultan insuficientes para generar ganancias reales positivas frente a la evolución esperada de los precios.

En consecuencia, el mercado mantiene una posición de cautela. La estabilidad cambiaria actual aparece respaldada por factores transitorios —como la liquidación del agro—, mientras que la capacidad del Banco Central para acumular reservas y recomponer tasas reales positivas será determinante para sostener la confianza y evitar nuevas presiones sobre el dólar durante la segunda mitad del año.