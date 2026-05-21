Milei le tira un "centro" al campo: baja de retenciones para el trigo, la cebada y la soja

El presidente Javier Milei anunció una nueva baja de las retenciones para las exportaciones de soja, trigo y cebada, una medida que apunta a mejorar la competitividad del sector agropecuario y fortalecer los incentivos a la producción en los próximos años. El anuncio fue realizado durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales y fue recibido con expectativa por productores y exportadores.

Según detalló el mandatario, las retenciones al trigo y a la cebada se reducirán del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026. En paralelo, el Gobierno avanzará con un esquema de reducción gradual para la soja, que comenzará en enero de 2027 y se extenderá hasta 2028, con bajas progresivas de entre medio punto y un cuarto de punto porcentual por etapa.

Durante su discurso, Milei sostuvo que el agro fue durante décadas uno de los sectores más afectados por la presión tributaria y calificó a los derechos de exportación como un mecanismo que limitó el desarrollo productivo del país. En ese sentido, reafirmó el compromiso de su administración de continuar reduciendo la carga impositiva sobre las actividades vinculadas al campo.

"Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio 26 (...)

(Soja) A partir de enero 2027 -según venga la recaudación- vamos a bajar entre 1/4 de punto y 1/2 punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos "

@JMilei en… pic.twitter.com/N7DXk6Rvxo — Bolsa de Cereales (@Bolsadecereales) May 21, 2026

La decisión llega en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la recuperación económica y potenciar el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones agroindustriales. Para los analistas del sector, la reducción de retenciones podría traducirse en mayores incentivos de inversión, expansión del área sembrada y un incremento en la comercialización de granos durante las próximas campañas.

Las entidades agropecuarias vienen reclamando desde hace años una disminución de los derechos de exportación, especialmente en cultivos como la soja, que continúa siendo uno de los productos con mayor carga tributaria dentro del esquema exportador argentino. La medida anunciada por el Ejecutivo representa un nuevo paso en esa dirección y podría mejorar los márgenes de rentabilidad del sector frente a un escenario internacional marcado por la volatilidad de los precios agrícolas.

Aunque aún restan precisiones sobre la instrumentación de las bajas previstas para la oleaginosa, el anuncio fue interpretado por el mercado como una señal favorable hacia el principal complejo exportador del país. La expectativa ahora está puesta en el impacto que la medida tendrá sobre las decisiones de siembra y sobre el ingreso de divisas en los próximos ciclos productivos.