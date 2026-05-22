La actividad económica sorprendió en marzo con un salto del 5,5% impulsada por el agro y la industria

Resumen Ejecutivo Actividad económica: El Estimador Mensual de Actividad Económica ( EMAE ) del INDEC registró un fuerte incremento del 5,5% interanual en marzo, impulsado por una recuperación generalizada en 14 de los 15 sectores productivos.

El Estimador Mensual de Actividad Económica ( ) del registró un fuerte incremento del 5,5% interanual en marzo, impulsado por una en 14 de los 15 sectores productivos. Desempeño trimestral: Tras un repunte mensual desestacionalizado del 3,5% frente a febrero, el primer trimestre cerró con una expansión acumulada del 1,7%.

Tras un repunte mensual desestacionalizado del 3,5% frente a febrero, el primer trimestre cerró con una expansión acumulada del 1,7%. Sectores clave: Los rubros con mayor dinamismo incluyeron la pesca, el agro, la minería y una sorpresiva reactivación en la industria manufacturera y la construcción.

Los rubros con mayor dinamismo incluyeron la pesca, el agro, la minería y una sorpresiva en la industria manufacturera y la construcción. Proyecciones 2026: Analistas privados nucleados en el REM estiman un crecimiento anual cercano al 2,8%, condicionado por el consumo interno y la apertura comercial.

El escenario macroeconómico argentino exhibe un viraje profundo que altera los tableros de control corporativos. Marzo marcó un punto de inflexión para el aparato productivo, registrando un fuerte incremento del 5,5% interanual. Las cifras oficiales publicadas por el INDEC sorprendieron al mercado, dejando atrás el freno transitorio experimentado durante el mes de febrero.

Este dinamismo encuentra un eco inmediato en el corazón productivo del país. El cordón industrial y el complejo agroexportador del Gran Rosario, así como las redes manufactureras de la Provincia de Santa Fe, operan como termómetros vitales. La reactivación de sectores estratégicos inyecta previsibilidad en la planificación financiera de corto plazo.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la actividad experimentó una importante suba mensual desestacionalizada del 3,5%. Con este fuerte impulso, el primer trimestre del año consolidó una expansión acumulada del 1,7% respecto al mismo período del ciclo anterior, quebrando los pronósticos más moderados de las principales consultoras privadas.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registró un incremento del 5,5% interanual en marzo

La fisonomía del crecimiento destaca por su transversalidad, dado que catorce de los quince sectores económicos mostraron variaciones positivas. El único rubro que evidenció un retroceso fue la Administración pública y defensa, con una contracción interanual del 1,2%, reflejando el fuerte proceso de reestructuración y contención del gasto del estado nacional.

El desempeño sectorial estuvo liderado por la Pesca con un alza del 30,9%, seguida de cerca por el sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que trepó un 17,9%. Para la región central del país, este avance agrícola dinamiza de manera directa el transporte, el comercio y los servicios logísticos portuarios.

Asimismo, la Explotación de Minas y Canteras trepó un 16,9%, consolidando a la minería y la energía como motores de la actividad. Paralelamente, dos de los sectores más retrasados y sensibles a la ocupación de mano de obra, como la Industria manufacturera y la Construcción, rebotaron un 4,6% y un 7,6% respectivamente.

El comportamiento de la economía se asemeja al engranaje de una maquinaria pesada. Encender los motores requiere una fuerza inicial desmedida, pero una vez que las piezas clave encastran, la inercia sectorial se propaga. La Intermediación financiera avanzó un 8,8%, mientras que rubros como Transporte y comunicaciones acompañaron con un incremento del 4,7%.

La conducción económica nacional capitalizó los datos de inmediato. El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que el nivel desestacionalizado acumuló un alza del 0,5% frente a diciembre de 2025, alcanzando un nuevo récord histórico. Desde la presidencia se respaldó la lectura oficial, señalando en canales públicos la contundencia de una reactivación acelerada.

En el ámbito privado, las lecturas sugieren mantener una dosis de prudencia analítica. Consultores económicos destacaron que la expansión superó las expectativas iniciales de las firmas de inversión, subrayando especialmente la recuperación del sector comercial tras encadenar cuatro meses consecutivos de caídas severas en sus volúmenes de facturación.

Comprender la naturaleza de este repunte es vital para diferenciar un alivio estacional de una tendencia de crecimiento sostenible en el tiempo. La base de comparación del año anterior muestra que, tras una caída del 1,7% en 2024, el período 2025 concluyó con un avance general del 4,4%, exhibiendo una desaceleración gradual en el último tramo.

Las proyecciones corporativas para el cierre del año se reconfiguran bajo estos parámetros. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que agrupa la visión de más de cuarenta entidades, proyecta un crecimiento del producto bruto interno en torno al 2,8%, reajustando las estimaciones del mercado que comenzaron originalmente en niveles superiores.

Los analistas anticipan que la expansión anual promedio se ubicará por debajo de las tres unidades porcentuales, sostenida de manera concentrada por vectores como el petróleo, el agro y las finanzas.

El principal desafío para el entramado empresarial radica en la consolidación de la demanda interna. El poder adquisitivo de los consumidores y las condiciones actuales del crédito condicionan la velocidad del consumo masivo. Adicionalmente, el contexto de apertura comercial y un tipo de cambio real apreciado generan un desplazamiento parcial de la demanda hacia bienes importados.