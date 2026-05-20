La carne argentina se lució en China: ¿qué precios se vieron en la SIAL de Shangái?

El mercado chino continúa consolidándose como el principal destino para la carne vacuna argentina y como uno de los grandes motores del comercio mundial de proteínas. Así lo destacó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en el marco de una nueva participación nacional en la feria Sial China, uno de los eventos alimentarios más importantes de Asia.

Con la presencia de 26 empresas exportadoras y un pabellón de más de 1.150 metros cuadrados bajo la marca “Argentine Beef”, la Argentina volvió a posicionarse en Shanghái con el objetivo de sostener y ampliar negocios en un contexto internacional atravesado por tensiones comerciales, cambios arancelarios y una demanda asiática que continúa firme.

Según datos difundidos por el IPCVA, durante 2024 China representó cerca del 74% del volumen total exportado de carne vacuna argentina, confirmando una dependencia cada vez mayor del gigante asiático dentro del negocio exportador.

Un mercado estratégico para toda la cadena

Desde el Instituto remarcaron que China no solo es clave para la industria frigorífica, sino también para el productor ganadero, debido al impacto directo que tuvo la apertura de ese mercado sobre los valores de la hacienda y sobre categorías específicas como la denominada “vaca china”.

Mario Ravettino, vicepresidente del IPCVA, sostuvo que “China sigue siendo el principal destino de las exportaciones argentinas y tenemos que estar presentes en todos los eventos que permitan incrementar y mantener los volúmenes enviados”.

En paralelo, el sector también busca avanzar en nuevos protocolos sanitarios para ampliar la oferta exportable, especialmente en menudencias y productos de mayor valor agregado.

Algunos valores negociados

Todos los valores corresponden a carne congelada:

- Peceto: U$S 7.600 costo y flete

- Bola: U$S 7.000 costo y flete

- Cuadrada: U$S 7.600 costo y flete

- Nalga: U$S 7.600 costo y flete

- Shin shank (garrón, brazuelo y tortuguita): U$S 8.000 costo y flete

- Delantero robado 90 VL: U$S 6.000 costo y flete

- Asado con hueso: U$S 5.000 costo y flete

- 6 cortes: U$S 6.700 costo y flete

- 22 cortes: U$S 6.900 costo y flete

- Pecho 6 cortes grain feed: U$S 7.300 costo y flete

Los números que explican la dependencia

Las cifras muestran con claridad la magnitud del vínculo comercial. De acuerdo con el IPCVA, en 2024 Argentina exportó hacia China:

* 387.391 toneladas de carne congelada deshuesada por más de USD 1.310 millones.

* 183.271 toneladas de carne congelada con hueso por USD 276 millones.

* 2.222 toneladas de carne refrigerada deshuesada por USD 11 millones.

Además, distintos analistas del mercado coinciden en que la demanda china continúa sostenida a pesar de las fluctuaciones de precios internacionales.

“El mercado chino sigue siendo irremplazable”, afirmó Hugo Borrel, de Arrebeef, mientras que desde otros frigoríficos comenzaron a señalar oportunidades para crecer en nichos premium y cortes de mayor calidad.

Carne de calidad y nuevos nichos

Uno de los cambios que empieza a observarse es el interés creciente de importadores chinos por productos diferenciados y cortes de calidad superior.

Patricio Casiraghi, del Frigorífico Pico, explicó que Argentina comenzó a ganar espacio en segmentos de carne premium, aprovechando incluso vacíos comerciales dejados por otros competidores internacionales.

“Cada vez más los importadores chinos entienden el nicho de calidad y el lugar que puede ocupar Argentina”, aseguró.

Este escenario abre una nueva etapa para la exportación argentina, históricamente concentrada en cortes industriales y vaca manufactura, pero con posibilidades de avanzar hacia productos con mayor valor agregado y mejor posicionamiento internacional.

Un contexto global con oportunidades y desafíos

El crecimiento del mercado chino también se da en medio de un escenario internacional complejo. Actualmente, China mantiene investigaciones sobre importaciones de carne vacuna provenientes de distintos países proveedores, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay, Australia y Estados Unidos.

A pesar de eso, la demanda del gigante asiático continúa firme debido al crecimiento del consumo de proteínas y a los cambios en los hábitos alimenticios de su población.

El IPCVA recordó además que China fue determinante para el crecimiento exportador argentino en los últimos años y que el trabajo de promoción internacional sigue siendo estratégico para sostener competitividad frente a otros grandes jugadores globales.

La apuesta argentina

En este contexto, la presencia en Sial China representa mucho más que una acción comercial. Para la cadena cárnica argentina, significa sostener relaciones estratégicas, defender mercados y posicionar la carne vacuna nacional en el principal centro de consumo del mundo.

“Tenemos que seguir difundiendo la calidad de nuestra ganadería, nuestra genética y nuestras pasturas naturales, que le dan una característica única a la carne argentina”, afirmó Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Mientras el mercado mundial atraviesa cambios profundos, China continúa siendo el gran motor que sostiene el comercio global de carne vacuna y una pieza central para el futuro exportador argentino.