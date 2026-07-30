Alerta tambera: "el que no se amigue con la tecnología empieza a ser vulnerable"

Rafaela volvió a convertirse en el centro del debate lechero con la realización del 6° Seminario Internacional de Lechería (SIL), un espacio que reunió a productores, técnicos, industriales y funcionarios para analizar el presente y el futuro de una de las principales economías regionales del país.

Entre los asistentes estuvo el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, quien destacó el valor estratégico de la actividad para la provincia y remarcó la importancia de construir una lechería con mayor inserción internacional.

"Gran parte de llegar a una lechería virtuosa pasa por ampliar la demanda y ganar mercados. Si no lo hacemos, volvemos a las crisis de sobreproducción que terminan impactando sobre el precio y nos dejan dando vueltas en el mismo lugar", afirmó.

Para el funcionario, el seminario ya se consolidó como un ámbito de discusión que trasciende a Rafaela y fortalece la construcción de políticas públicas junto al sector privado y también con el Gobierno nacional.

"Hablamos el mismo idioma, pero no en todos los temas"

Consultado sobre la relación con la administración nacional y el lugar que ocupa la lechería dentro de la agenda agropecuaria, Mántaras evitó confrontaciones y eligió un tono de reconocimiento, aunque marcó diferencias concretas.

"Compartimos muchísimo con Nación y tenemos un diálogo muy maduro. En algunos temas tenemos miradas distintas y las planteamos con total claridad", sostuvo.

Entre esos puntos mencionó especialmente las retenciones y la infraestructura, donde Santa Fe mantiene posiciones diferentes. Sin embargo, descartó que exista un desconocimiento del sector por parte de los funcionarios nacionales.

"No puedo decir que haya desconocimiento. Al contrario, la Dirección Nacional de Lechería recorre el territorio, conoce el escenario y trabajamos mucho en conjunto".

También destacó el rol que comienza a jugar la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, como bloque para fijar posiciones comunes frente a determinadas políticas nacionales.

"La lechería santafesina tiene otro perfil y está más complicado"

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista llegó cuando el secretario analizó el modelo productivo que predomina en Santa Fe.

Mientras en distintas partes del mundo avanza una lechería más robotizada, automatizada y de gran escala, Mántaras recordó que la realidad santafesina sigue siendo diferente.

"La provincia tiene una lechería basada en pequeños y medianos productores. Ese perfil forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad, pero también es el que hoy enfrenta mayores desafíos".

Entre esos desafíos ubicó el recambio generacional y la incorporación de nuevas tecnologías.

Según explicó, los jóvenes que hoy ingresan a los tambos muestran otra forma de producir.

"Son nativos digitales, tienen otra relación con la tecnología y también otra disposición para asumir riesgos. Eso puede ser muy positivo para la actividad".

"No queremos que se caigan los tambos"

Mántaras reconoció que la creciente necesidad de escala, tecnología y gestión profesional genera un escenario complejo para muchos establecimientos.

"Hoy la gestión es con datos y con tecnología. El que no logra amigarse con eso empieza a ser vulnerable".

Sin embargo, aclaró que desde la provincia no desean resignarse a la desaparición de productores.

"No queremos que se nos caigan los tambos por todo lo que representan en materia de arraigo, empleo y desarrollo territorial".

Por ese motivo explicó que la Mesa Provincial de Lechería decidió realizar un "sinceramiento" para identificar cuáles son los sectores más vulnerables y evaluar si es posible diseñar herramientas específicas para acompañarlos.

¿Se están cerrando los tambos?

Frente a una de las preguntas que más preocupa al sector, el funcionario dejó una definición que seguramente abrirá el debate. "Yo creo que se están absorbiendo más que cerrando."

Para Mántaras, el fenómeno responde a un proceso de concentración que también ocurrió anteriormente en la agricultura y en la ganadería.

"La necesidad de mayor escala y mayor inversión hace que muchos establecimientos terminen integrándose en otros más grandes".

No obstante, insistió en que todavía existen distintos modelos productivos viables.

"No todo pasa por sistemas intensivos. También hay modelos pastoriles que funcionan bien y muestran que hay distintos caminos posibles".

Las herramientas que impulsa Santa Fe

Como respuesta a este escenario, el secretario enumeró algunas de las políticas que el Gobierno provincial viene concentrando sobre las cuencas lecheras.

Entre ellas mencionó: inversiones en caminos productivos, programas de electrificación rural y energías renovables., nuevas líneas de financiamiento, el fortalecimiento del Fondo de Garantías de Santa Fe (FOGAFE), herramientas financieras junto al Mercado Argentino de Valores para facilitar el descuento de cheques y pagarés.

"Sabemos que no alcanza, pero estamos tratando de poner todas las herramientas posibles para acompañar al sector".

Con una lechería que busca crecer en exportaciones, adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder productores y convivir con un proceso de concentración cada vez más visible, Santa Fe vuelve a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a toda la cadena: cómo modernizar el sistema sin dejar a nadie en el camino.