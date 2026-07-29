La Fed pisa el freno: por qué la decisión impacta en el dólar, las acciones y la economía global

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en el rango de 3,50% a 3,75%, una decisión esperada por el mercado que, sin embargo, trajo alivio a los activos financieros globales en un contexto de elevada incertidumbre económica. La decisión fue aprobada por 9 votos contra 3, reflejando diferencias internas dentro del organismo.

Aunque el banco central estadounidense reconoció que la inflación continúa por encima de su objetivo del 2%, también destacó que la economía mantiene un sólido nivel de actividad, con fortaleza en la inversión y mejoras en la productividad. Ese equilibrio llevó a la autoridad monetaria a optar por la prudencia antes de modificar nuevamente el costo del dinero.

Alivio para Wall Street: la Fed evita un nuevo golpe al mercado

La decisión de no subir las tasas fue interpretada inicialmente como una señal positiva para los mercados financieros. Mantener el costo del crédito sin cambios reduce la presión sobre empresas, consumidores e inversores, al tiempo que evita un endurecimiento adicional de las condiciones financieras.

Sin embargo, el mensaje de la Fed estuvo lejos de ser completamente optimista. El organismo dejó claro que la inflación sigue siendo una preocupación y evitó anticipar cuál será el próximo movimiento de política monetaria, dejando abierta la puerta tanto a futuras subas como a un período prolongado de estabilidad.

Dólar, bonos y acciones: qué puede pasar después de la decisión

La continuidad de las tasas suele favorecer una mayor estabilidad en los mercados internacionales, especialmente en los bonos del Tesoro estadounidense y en las acciones, que ven reducida la presión derivada de un mayor costo del financiamiento.

Para los mercados emergentes, la pausa de la Fed también representa una oportunidad. Un escenario de tasas estables suele disminuir la fortaleza del dólar y mejorar el apetito por activos de mayor riesgo, aunque la evolución dependerá de los próximos datos de inflación y empleo en Estados Unidos.

La inflación sigue siendo el gran desafío

El comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) reiteró que la inflación continúa por encima del objetivo oficial del 2%, motivo por el cual la entidad mantendrá una postura dependiente de los datos económicos antes de tomar nuevas decisiones.

La división en la votación también dejó en evidencia que dentro de la Fed existen distintas visiones sobre el rumbo que debería adoptar la política monetaria en los próximos meses.

Qué mira ahora el mercado

Los inversores concentrarán su atención en los próximos indicadores de inflación, empleo y consumo en Estados Unidos. Esos datos serán determinantes para saber si la Fed mantiene las tasas durante más tiempo o vuelve a endurecer su política monetaria.

Mientras tanto, la decisión de este miércoles ofrece un respiro para los mercados, pero no elimina la incertidumbre sobre el rumbo de la economía estadounidense ni sobre el futuro del dólar a nivel global.