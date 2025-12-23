Amplían la inversión en plazos fijos para FCI Money Market Clásicos: ¿de qué se trata?

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una modificación reglamentaria que aumenta el porcentaje individual máximo que los Fondos Comunes de Inversión de Dinero o Money Market Clásicos pueden destinar a depósitos a plazo fijo, tanto tradicionales como precancelables.

La nueva Resolución General N° 1096 amplía del 35% al 50% el límite de inversión individual en cada modalidad de plazo fijo dentro de estos fondos, manteniendo el tope conjunto del 70% para la suma de plazos fijos precancelables y no precancelables.

Qué cambia para los Fondos Money Market

Los fondos Money Market, conocidos por su liquidez y bajo riesgo, tradicionalmente invierten en instrumentos de corto plazo como depósitos a plazo fijo y cauciones bursátiles. La medida busca dar más flexibilidad a los administradores de los fondos para gestionar la liquidez y asignar mejor los recursos en un contexto de mercados volátiles.

Hasta ahora, cada inversor dentro de un FCI Money Market estaba limitado a invertir como máximo un 35% del patrimonio neto del propio fondo en una sola modalidad de plazo fijo. Con la modificación, ese techo sube al 50%, lo que facilita que los gestores puedan utilizar este instrumento tradicional de ahorro dentro de la cartera del fondo.

Las inversiones en plazos fijos forman parte de la estrategia de liquidez y retorno de estos fondos, que suelen ofrecer rendimientos similares a los de depósitos bancarios, pero con la ventaja de poder administrarse vía homebanking o plataformas digitales.

Coordinación regulatoria con el BCRA

La medida fue adoptada luego de un seguimiento conjunto entre la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de que los fondos de inversión tengan herramientas más amplias que permitan una gestión más eficiente de la liquidez, especialmente en períodos de incertidumbre financiera.

Si bien el límite máximo total de inversión en plazos fijos (precancelables y no precancelables) sigue siendo del 70% del patrimonio del fondo, la normativa brinda a los administradores la posibilidad de concentrar mayor participación individual en uno u otro tipo de plazo fijo —en función de sus objetivos de rentabilidad y riesgo— sin infringir los límites regulatorios.

Implicancias para inversores y analistas

Esta flexibilización puede impactar en la composición de carteras de los FCI Money Market y tiene efectos potenciales sobre la liquidez del sistema financiero argentino. Un mayor uso de plazos fijos podría derivar en cambios en la demanda de estos instrumentos por parte de los fondos, con efectos indirectos sobre las tasas ofrecidas por entidades financieras.

Además, se enmarca en una serie de medidas regulatorias que buscan equilibrar la liquidez y la estabilidad de productos financieros de bajo riesgo, en un contexto donde los plazos fijos siguen siendo un componente relevante dentro de las estrategias de inversión de inversores minoristas y fondos institucionales.