Argentina perdió atractivo para la innovación extranjera: ¿qué rol juega la Ley de Semillas?

Argentina es potencia agrícola, pero corre el riesgo de quedarse en el pasado. El libro “Innovación en el agro argentino. La política económica de los derechos de propiedad intelectual en semillas”, escrito por Andrés Gallo, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de Rosario de la Universidad Austral, advierte que el país mantiene una ley de semillas de 1973 y un convenio internacional antiguo (UPOV-78), lo que desalienta la inversión en nuevas tecnologías.

El dato que preocupa

Entre 1999 y 2021, la participación de empresas extranjeras en solicitudes de nuevas variedades en Argentina cayó del 59% al 25,4%, una reducción superior al 56%. En el mismo período, Brasil pasó del 9,9% al 41,2%, y Estados Unidos (patentes) se mantuvo estable, cerca del 53%.

Esto significa que Argentina perdió atractivo para la innovación extranjera, mientras sus competidores avanzan con sistemas modernos que ofrecen seguridad jurídica y protección de la inversión.

"¿Por qué importa? Porque sin innovación en semillas no hay productividad, y sin productividad no hay competitividad"

Según Gallo, “Argentina tenía un liderazgo en innovación, pero lo fue perdiendo. Las empresas temen invertir porque no hay derechos de propiedad bien establecidos”.

Mientras Estados Unidos ofrece patentes y protección integral, y Brasil crece con reglas claras, Argentina se estanca. "La falta de modernización legal genera incertidumbre y frena el desarrollo tecnológico en el agro", concluyó.