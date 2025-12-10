Baja de retenciones: ¿cuál será el impacto fiscal directo para las arcas oficiales?

La rebaja de alícuotas para los principales granos y derivados se estima tendrá un impacto fiscal directo de US$ 511 millones en el año 2026, dejando la recaudación por este concepto en un estimado de US$ 4.809 millones bajo el nuevo esquema, lo que representa una caída del 10% con relación a lo que se proyectaba a recaudar bajo el esquema de alícuotas anterior.

No obstante, comparando con lo estimado a recaudar para el año 2025, la recaudación proyectada se mantiene prácticamente estable (US$ 4.805 millones vs. US$ 4.809 millones).

La explicación a esta estabilidad interanual a pesar de la baja de alícuotas se encuentra en el programa de “retenciones 0%” que estuvo vigente a fin de septiembre. Bajo ese esquema, se declararon para vender al exterior casi 20 Mt que no tributaron Derechos de Exportación, lo que representa casi un 20% de las 106 Mt vendidas al exterior durante el año que corre. Además, de esas 20 casi 14 Mt fueron de productos del complejo soja, que están gravados por una alícuota superior al resto y que, de haber sido gravadas hubieran elevado la recaudación del año pronto a finalizar.

Mejoras en la capacidad de pago en el mercado local

La menor carga impositiva, fruto de la reducción en Derechos de Exportación (DEX), conlleva a un incremento en el poder de compra del sector exportador, apuntalando el precio que puede negociarse en el mercado interno. Es decir, la reducción de DEX implica un incremento potencial en el precio percibido por el vendedor (productor, acopiador etc.) debido a las características propias del comercio internacional de granos.

Esta no ha sido el primer recorte a las alícuotas de exportación de productos agroindustriales del año, sino que en contadas ocasiones se han reducido, de forma temporal primero y permanente después, incrementando el poder de compra del sector exportador frente a un mismo precio de venta.

En base a los precios actuales, es posible analizar cómo varía el FAS teórico (capacidad teórica de pago) con distintos niveles de alícuotas. En lo inmediato, dado un mismo precio de venta, el FAS teórico con el nuevo nivel de retenciones anunciado para el complejo soja aumenta un 3% si comparamos con los DEX vigentes a la semana del 5 de diciembre.

Sin embargo, a la hora de comparar el efecto de reducción de retenciones en términos interanuales, la diferencia es mucho más significativa. Hacia comienzos del 2025 el sector agroindustrial afrontaba retenciones del 33% para soja y del 31% para aceite y harina de soja. Si estas alícuotas se hubieran mantenido hoy en día, el FAS teórico sería de US$ 290/t. Con el nivel de retenciones anunciado recientemente, el FAS teórico es de US$ 329/t, un 14% más.

Actualización de los cuadros comerciales

Desde el plano comercial doméstico, todavía se está transcurriendo la campaña 2024/25 de soja, maíz, sorgo y girasol. En el caso de trigo y cebaba acaba de comenzar en el mes de diciembre el nuevo ciclo comercial 2025/26. Al mismo tiempo, se recalca que en el girasol, si bien aún está transitando la campaña 2024/25, en el mes de enero ya inicia oficialmente la nueva campaña 2025/26.

Si se hace foco en los dos principales cultivos en materia de producción, falta que se le ponga precio a 27,16 Mt entre soja y maíz 2024/25, que equivale a unos USD 7.084 millones según la valuación FAS a precios actuales. Por el lado del trigo, que recién comienza el ciclo 2025/26 falta que se le ponga precio a 18,6 Mt que equivale a unos USD 3.016 millones en términos de valuación FAS.

Por el lado de la soja, en el mercado local ya se comprometieron 40,2 Mt de la campaña 2024/25 a finales de noviembre, de las cuales 32,3 Mt ya tienen precio firme. En este marco, aún quedan por comercializar 4,6 Mt adicionales de la campaña actual y falta ponerle precio a 12,5 Mt. En términos relativos de la producción, se arriba a que un 25% de la cosecha aún no tiene precio firme, mientras que la campaña previa a igual fecha faltaba el 34% respectivamente.

Por el lado del maíz, partiendo de una producción 2024/25 estimada en 50 Mt ya se comercializaron 30,9 Mt, de las cuales 27,65 Mt ya tienen precio firme. Si se centra el foco en el maíz que entra al circuito comercial, aún quedan por vender 11,4 Mt y que se le ponga precio 14,66 Mt. En este sentido, falta que se le ponga precio al 29% de la producción estimada, frente al 22% registrado a igual fecha del año pasado.

Por último, en el caso del trigo, recientemente terminó la campaña comercial 2024/25 y ya se dio comienzo al ciclo 2025/26, que viene con un gran salto en materia productiva al arribarse a récord de 24,5 Mt.

En materia comercial, en las últimas semanas comenzó a acelerarse el ritmo de ventas domésticas, pero hasta el momento se vendieron 7,45 Mt y se le puso precio a 4,7 Mt. En este sentido, solo el 19% de la producción estimada 2025/26 tiene precio firme, por lo que la baja en DEX tiene un impacto amplio en lo que es la nueva campaña.

Hacia adelante, resta que se comercialicen 15,88 Mt de trigo y que se le ponga precio a 18,6 Mt según las últimas estimaciones disponibles en materia de producción. En relación con la producción, falta ponerle precio al 76% del total, guarismo relativamente en línea con el año pasado, aunque más alto que el promedio de las últimas ocho campañas.