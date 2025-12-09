Baja de retenciones: cuáles son las repercusiones en la agroindustria argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una baja permanente de los derechos de exportación sobre soja, maíz, trigo y otros granos, para aliviar la carga fiscal y mejorar la competitividad agroindustrial. Conocida la noticia, el sector salió a respaldar la medida y a celebrar precisamente la reducción de las retenciones, la principal batalla que viene dando el campo argentino

Entidades bursátiles

Las Bolsas de Cereales y Comercio celebraron el anuncio del Gobierno Nacional sobre la baja permanente en los Derechos de Exportación para los principales complejos agroindustriales: "una medida que va en línea con la necesidad de reducir la carga impositiva que enfrenta el sector"

Este nuevo paso, que reafirma el camino hacia la eliminación definitiva de este impuesto sumamente distorsivo, contribuye a mejorar la competitividad, promover la inversión y generar condiciones más favorables para el desarrollo de toda la cadena agroindustrial, uno de los motores esenciales de la economía argentina.

Desde las Bolsas reafirmaron el "compromiso con una agenda que impulse mayor previsibilidad, reglas claras y un entorno impositivo que acompañe el crecimiento sostenible de la producción y las exportaciones del país"

Las cuatro cadenas

"El anuncio de una nueva reducción en las alícuotas de derechos de exportación para los granos confirma la coherencia del Poder Ejecutivo Nacional en sostener el rumbo trazado desde el inicio de su administración. La baja sostenible y constante de impuestos distorsivos a nivel nacional y la normalización paulatina de variables macroeconómicas, genera una mejora en la competitividad de la agroindustria", indicaron las cuatro cadenas de valor.

"Necesitamos el alineamiento de administraciones provinciales y municipales en este sendero para acelerar nuestro ritmo de crecimiento y expansión económica en el interior productivo"

"No pedimos privilegios ni ayudas especiales, necesitamos seguir removiendo obstáculos para ser más competitivos. Así aprovecharemos las posibilidades que el mundo nos brinda y tendremos la capacidad de crear nuevas oportunidades en beneficio de nuestro país", concluyeron el comunicado.