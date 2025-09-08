Bloqueo inesperado: Mercado Pago desactivó la compra-venta de dólares

El botón más usado del ecosistema fintech argentino amaneció apagado. Mercado Pago bloqueó la operatoria de compra-venta de dólares y miles de usuarios reportaron que, de un momento a otro, no pudieron acceder a la funcionalidad que se convirtió en un refugio frente a la volatilidad cambiaria.

La plataforma de pagos de Marcos Galperin dejó fuera de servicio, sin previo aviso, los dos botones que habilitaban la compra y la venta de divisas. La “novedad” corrió como pólvora: algunos usuarios hablaban de un “error de sistema”, otros de una “jugada intencional” y no faltaron quienes lo leyeron como un posible anticipo de medidas regulatorias más duras.

En la propia aplicación, el mensaje fue escueto: “En minutos podrás usar tu cuenta como siempre”. Sin embargo, la aclaración no disipó las dudas. El contexto es clave: en plena tensión cambiaria, con un dólar paralelo que no deja de moverse y con la mira puesta en cómo el Gobierno busca controlar cada canal de acceso a divisas, la caída de la operatoria no puede leerse como un simple bug.

Este tipo de bloqueos no son aislados. En los últimos meses, las billeteras virtuales y bancos digitales ya habían recibido advertencias del Banco Central y la CNV sobre mecanismos de compra indirecta de dólares. La operatoria en plataformas fintech se volvió incómoda para el regulador: demasiado masiva, demasiado visible y, sobre todo, demasiado rápida.

El apagón en Mercado Pago ocurre justo cuando el mercado financiero atraviesa días de alta sensibilidad. Con bonos argentinos en caída, acciones castigadas en Wall Street y un riesgo país que se mantiene en zona crítica, cualquier movimiento que limite el acceso a dólares genera ruido político y económico.

El antecedente inmediato lo marca la memoria colectiva: en Argentina, cada restricción o bloqueo digital despierta el fantasma del cepo. Por eso, aunque la fintech insista en que “pronto todo volverá a la normalidad”, la pregunta que quedó flotando es otra: ¿fue una falla técnica o una decisión estratégica?