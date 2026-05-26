Bonos argentinos avanzan en Wall Street y el riesgo país retrocede: los motivos

Los bonos soberanos argentinos nominados en dólares iniciaron la rueda con una tendencia mayormente positiva en Wall Street, consolidando el interés de los inversores por los activos locales. En ese contexto, el índice de riesgo país elaborado por J.P. Morgan descendió hasta los 514 puntos básicos, reflejando una mejora en la percepción del mercado sobre la capacidad financiera del país.

La baja del riesgo país se produjo en paralelo a nuevas compras sobre los títulos públicos argentinos, especialmente los bonos Globales bajo legislación extranjera, que registraron avances en la apertura de la jornada. La mejora permitió que varios de estos instrumentos continúen operando con rendimientos de un solo dígito, una situación que meses atrás parecía lejana para la deuda argentina.

Optimismo financiero

Los operadores atribuyen el comportamiento favorable de los bonos a la continuidad del programa económico, al proceso de consolidación fiscal y a las expectativas de una mayor acumulación de reservas internacionales. La evolución del riesgo país es seguida de cerca por el Gobierno, ya que un descenso sostenido podría facilitar en el futuro el acceso a financiamiento en los mercados internacionales.

La caída hasta los 514 puntos representa además un nuevo acercamiento a la barrera psicológica de las 500 unidades, considerada por analistas como un umbral relevante para mejorar las condiciones de financiamiento externo de la Argentina.

Acciones y mercado local

En el segmento accionario, los ADR argentinos que cotizan en Nueva York mostraban comportamientos mixtos, aunque con predominio de movimientos moderados, mientras los inversores continúan evaluando el escenario macroeconómico local y las perspectivas para los próximos meses.

Los analistas consideran que la continuidad de la baja del riesgo país dependerá de factores como la acumulación de reservas, la estabilidad cambiaria y la capacidad del Gobierno para sostener las metas fiscales comprometidas. Mientras tanto, la deuda soberana argentina mantiene una dinámica positiva que la ubica entre los activos emergentes con mejor desempeño reciente.