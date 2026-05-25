Dulce de leche: secretos, mitos y bondades del sabor que conquistó al mundo

Pocas cosas despiertan tanta identificación en Argentina y Uruguay como el dulce de leche. Presente en desayunos, meriendas, postres, tortas, alfajores y hasta consumido directamente del frasco, este producto logró convertirse en un verdadero símbolo cultural.

Sin embargo, detrás de ese sabor inconfundible existen historias, mitos, curiosidades y una industria que mueve millones de litros de leche cada año. Lejos de ser simplemente un acompañamiento, el dulce de leche representa una tradición gastronómica profundamente arraigada en la identidad de los países del Río de la Plata.

Para el especialista uruguayo Sergio Borbonet, integrante del Consejo Mundial del Dulce de Leche, el producto mantiene una vigencia extraordinaria porque combina historia, cultura y emociones.

"Es un alimento muy sensorial. Muchas veces nos conecta con recuerdos de la infancia, con momentos familiares y con sabores que forman parte de nuestra memoria", sostiene.

El gran mito: ¿se inventó realmente en Argentina?

Durante décadas, Argentina y Uruguay protagonizaron uno de los debates gastronómicos más populares de la región: quién inventó el dulce de leche.

Sin embargo, Borbonet asegura que los antecedentes históricos llevan mucho más lejos.

Según explica, preparaciones similares surgieron siglos atrás en Indonesia. Posteriormente llegaron a Filipinas y desde allí se difundieron hacia Europa a través de las rutas comerciales españolas. Con el tiempo, distintas versiones del producto arribaron a América, donde terminaron adquiriendo características propias en cada país.

"El dulce de leche no nació en el Río de la Plata ni en Europa. Su historia es mucho más antigua y compleja", señala.

Aunque el origen siga generando discusiones, existe consenso en que Argentina logró convertirlo en uno de sus productos gastronómicos más representativos y desarrolló una industria de escala mundial.

Un producto universal con muchos nombres

Lo que para los argentinos es dulce de leche, en otros países adopta diferentes nombres y matices.

En México se conoce como "cajeta"; en Colombia, "arequipe"; en algunas regiones de Centroamérica se lo identifica simplemente como dulce de leche; mientras que en Europa existen elaboraciones similares con recetas adaptadas a las tradiciones locales.

Según el Consejo Mundial del Dulce de Leche, actualmente se produce en prácticamente toda América y también en países como España, Francia, Italia e incluso Japón.

La diferencia principal no radica en el concepto básico —leche y azúcar cocidos hasta lograr una textura cremosa— sino en las proporciones, tiempos de elaboración y preferencias de cada mercado.

¿Qué tiene que tener un buen dulce de leche?

Para los especialistas, un buen dulce de leche debe presentar equilibrio entre color, aroma, sabor y textura. No debe resultar excesivamente azucarado ni presentar defectos como cristalización, sabores extraños o consistencias irregulares.

Sin embargo, Borbonet sostiene que también existe un componente subjetivo.

"Los dulces de leche son como los autos o los libros: cada uno tiene sus características. Hay que probarlos y encontrar cuál es el que más gusta", explica.

Por eso existen versiones familiares, reposteras, premium, artesanales e industriales, cada una destinada a diferentes usos y preferencias de consumo.

De la tradición a la innovación

Durante décadas el dulce de leche pareció un producto inalterable. Sin embargo, los cambios en los hábitos de consumo abrieron espacio para nuevas propuestas.

Hoy es posible encontrar variedades con chocolate, almendras, nueces, avellanas, pistachos y otros ingredientes que amplían el abanico de sabores disponibles.

Lo que hace algunos años parecía una rareza, actualmente forma parte de una tendencia creciente que busca captar consumidores interesados en experiencias gastronómicas diferentes.

"La oferta se amplió muchísimo. Hoy aparecen productos que antes eran impensados y eso demuestra la capacidad de innovación de la industria", destaca Borbonet.

Esta diversificación permite que el producto conserve su esencia tradicional mientras incorpora nuevas alternativas para distintos segmentos de mercado.

Una industria gigantesca detrás de cada cucharada

Más allá de su presencia cotidiana en los hogares, el dulce de leche constituye un importante motor económico para la cadena láctea.

Cada envase implica el trabajo de productores tamberos, industrias lácteas, transportistas, distribuidores y comercios.

A ello se suma el enorme mercado de alfajores, helados, panificados y productos de repostería que utilizan dulce de leche como ingrediente principal.

Según datos difundidos durante TodoLáctea, en Argentina se consumen alrededor de 12 millones de alfajores por día, una cifra que refleja la magnitud del mercado asociado a este producto.

Para los especialistas, la combinación entre tradición, consumo masivo e innovación explica por qué el dulce de leche continúa siendo uno de los alimentos más dinámicos de la industria alimentaria regional.

TodoLáctea 2026: donde los mejores compiten por la excelencia

La importancia que el dulce de leche tiene para la industria quedó reflejada una vez más en TodoLáctea 2026, donde se desarrolló uno de los concursos más importantes del sector.

Borbonet participó como comisario y representante del Consejo Mundial del Dulce de Leche en las evaluaciones que reunieron productos familiares, de mesa, reposteros, innovadores y también alfajores.

Según explicó, uno de los aspectos más destacados fue el alto nivel técnico de los jurados y la coincidencia de criterios observada durante las degustaciones.

"Los jueces fueron objetivos, responsables y muy profesionales. Me sorprendió la uniformidad de los puntajes porque normalmente aparecen diferencias más marcadas", señaló.

El concurso también puso el foco en la innovación, incorporando una categoría destinada a nuevas formulaciones y desarrollos que buscan ampliar las posibilidades de un producto tradicional sin perder su identidad.

Para Borbonet, estos espacios son fundamentales porque permiten evaluar técnicamente nuevas propuestas, ofrecer devoluciones a los elaboradores y promover la mejora continua de la calidad.

Al finalizar las jornadas, el especialista resumió su experiencia con una frase que sintetiza el espíritu del evento y del producto que lo convocó: "Me voy con un sabor dulce, más allá del dulce de leche".

Porque detrás de cada cucharada existe una historia centenaria, una industria pujante y una pasión compartida por millones de consumidores que siguen encontrando en el dulce de leche uno de los sabores más emblemáticos de América Latina.