Desmitificando la crisis macroeconómica detrás del sorprendente derrumbe de una histórica firma láctea

Siempre resultaría reconfortante sintonizar el discurso del lamento colectivo. Cuando una persiana se baja en el entramado productivo santafesino, el reflejo inmediato de la corporación empresarial tendería a apuntar hacia afuera. Sería la macroeconomía, la presión impositiva indomable o el eterno atraso cambiario lo que supuestamente empujaría al abismo a los gigantes de nuestra región.

Sin embargo, existirían episodios que quiebran esa narrativa indulgente y obligarían a mirar al espejo más incómodo. El colapso de una firma láctea centenaria como Lácteos Verónica, destruye el mito de la crisis sistémica. ¿Estaríamos realmente ante una tragedia macroeconómica inevitable o ante un flagrante caso de suicidio corporativo provocado por la inacción de sus propios directivos?

La respuesta generaría una profunda incomodidad porque desestimaría la coartada perfecta del entorno hostil. Si observáramos las rutas santafesinas, constataríamos que más de cien empresas del mismo rubro continúan operando y gestionando la complejidad diaria sin derrumbarse. El mercado sigue demandando materia prima; por ende, el problema central no radicaría en el contexto, sino en la conducción.

La paradoja del sector y la caída autoinfligida

El caso bajo análisis desnudaría una gestión que prefirió el inmovilismo antes que la frialdad de las decisiones estratégicas. Hablaríamos de una firma que logró exportar más de cien millones de dólares en el último lustro. En su mejor momento la firma llegó a recibir cerca de 700 mil litros de leche por día en sus plantas, producíendo quesos, manteca, leche en polvo para exportar a mercados de África y Medio Oriente. ¿Cómo se explicaría entonces la evaporación absoluta de esa solvencia? La opulencia pasada, evidentemente, solería camuflar debilidades de gestión imperdonables.

Resultaría ingenuo atribuir el descalabro a los vaivenes del consumo interno. La ruptura de la cadena de pagos, que dejó un tendal de tamberos atrapados en deudas millonarias, expondría la soberbia de creer que una marca tradicional basta para sostener una estructura financiera vacía. La paciencia de los proveedores locales demostraría tener un límite infranqueable. Según se conoció, estaría adeudando más de cinco meses completos de salarios a sus cerca de 700 empleados, y aproximadamente 3.800 cheques emitidos sin fondos según el BCRA.

Las plantas apagadas en Clason, Lehmann y Suardi no serían el resultado de un ataque exógeno. Mientras la competencia reconfiguraba sus negocios, aquí se optó por contratos transitorios de fasón que apenas sirvieron como paliativos cosméticos. El financiamiento espurio mediante miles de cheques sin fondos terminaría devorando, tarde o temprano, la viabilidad de la operación.

El ego familiar por encima del valor del negocio

El verdadero nudo que nadie lograría desatar en este naufragio radicaría en las disputas de la mesa familiar. Asistiríamos a un espectáculo donde el patrimonio colectivo queda rehén de la incapacidad de sus propios dueños para coordinar una salida. Las opciones de venta estratégicas naufragarían en el último minuto debido a mezquindades y divisiones internas insalvables.

La caída misteriosa de las negociaciones para transferir los activos a la compañia agropecuaria Adecoagro, confirmaría este diagnóstico lapidario. El desprecio por los tiempos de los inversores demostraría que las diferencias internas dentro de la familia propietaria o el orgullo familiar cotizó más alto que la salvación de la compañía. Se preferiría ver morir la producción antes que ceder el control o aceptar públicamente el fracaso de la dinastía empresaria.

El mutismo absoluto frente a los acreedores no constituiría una estrategia de preservación, sino una muestra explícita de desidia cayendo a producir menos de 200 mil litros antes del colapso final. Mientras el funcionariado provincial expresa su alarma ante la falta de respuestas, el hermetismo patronal agigantaría la sospecha sospecha de un vaciamiento corporativo por desgaste. El costo social de esa inconducta ya desbordaría los límites de las comunidades afectadas.

Quienes dirigen pymes agroindustriales en la región central del país deberían observar este desenlace con extrema atención. La viabilidad de una organización no dependería exclusivamente de las normativas vigentes o del signo político de turno. El colapso estructural sobrevendría cuando las debilidades humanas de la dirección pesan mucho más que las maquinarias instaladas.

Frenar pedidos de quiebra cancelando deudas menores en la justicia resultaría apenas un analgésico intrascedente para una enfermedad terminal. La cadena de pagos rota evidencia que la insolvencia es absoluta y estructural. Cuando los errores de conducción se acumulan con soberbia durante años, el destino final dejaría de ser una contingencia para transformarse en certeza.

El radar de riesgo: lo que el tablero de Verónica le enseña al empresario de la región

El colapso de esta emblemática firma enciende alarmas explícitas en el termómetro corporativo del Gran Rosario y el núcleo agroindustrial santafesino. Para los directores y tomadores de decisión locales, este caso reconfigura tres frentes de riesgo estratégico que no pueden ser ignorados en el contexto actual: