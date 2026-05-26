El maíz quedó afuera del anuncio presidencial y la cadena se expresó: "No nos gustó"

A pocas horas de la realización del Congreso Maizar 2026, el presidente de la entidad, Federico Zerboni, valoró las señales que viene mostrando el Gobierno nacional en materia económica, pero expresó su preocupación porque el maíz no fue incluido en el reciente anuncio presidencial de reducción de derechos de exportación para otros productos agropecuarios.

Consultado sobre la exclusión del cereal de las medidas anunciadas por la Casa Rosada, Zerboni consideró que el sector recibió con satisfacción la orientación general de la política oficial, aunque remarcó que todavía resta avanzar con mayor rapidez en la disminución de la carga impositiva que pesa sobre el cultivo.

“Nos gustó el anuncio porque marca una dirección y un objetivo del Gobierno, pero tenemos que seguir trabajando para que esa tablita que plantearon tenga una velocidad mayor en la rebaja”, afirmó el dirigente.

Las declaraciones reflejan una postura que comienza a ganar fuerza dentro de la cadena maicera: acompañar las medidas de normalización macroeconómica impulsadas por la administración nacional, pero reclamar una agenda más acelerada de reducción de retenciones para potenciar las inversiones y la producción.

En ese sentido, Zerboni destacó que el maíz continúa expandiendo su superficie en Argentina y que se consolida como una alternativa cada vez más relevante dentro de los esquemas productivos. Según explicó, el cultivo pasó de aproximadamente 7,5 millones de hectáreas a cerca de 8 millones en la última campaña, aunque el objetivo estratégico de la cadena es alcanzar los 10 millones de hectáreas sembradas.

El titular de Maizar sostuvo además que el crecimiento del cereal está estrechamente vinculado al desarrollo de industrias asociadas, como la producción de etanol, proteína animal y biocombustibles, actividades que permiten transformar el grano en origen y generar empleo en las economías regionales.

“Cuando uno transforma el maíz en el interior en carne, pollos o biocombustibles, genera mucha más rentabilidad y desarrollo. Ese es el camino que queremos profundizar”, señaló.

Durante la entrevista con Ecos365 también destacó que Argentina todavía se encuentra muy por detrás de otros países en materia de agregado de valor. Mientras Estados Unidos destina cerca de la mitad de su producción de maíz a la elaboración de etanol y Brasil proyecta utilizar más de 45 millones de toneladas para ese fin hacia 2030, en Argentina el consumo de maíz para biocombustibles apenas ronda los 2 millones de toneladas.

Por otra parte, Zerboni remarcó que el Congreso Maizar buscará este año poner el foco en las políticas públicas necesarias para convertir el potencial productivo en resultados concretos. Con más de 2.000 inscriptos y la participación de funcionarios nacionales, legisladores, empresarios y representantes internacionales, la jornada estará orientada a debatir por qué Argentina no logra replicar los procesos de transformación productiva observados en países como Brasil.

“Ya conocemos el potencial del maíz. Ahora queremos discutir por qué ese potencial no termina de transformarse en empleo, riqueza y desarrollo para el interior”, concluyó.

Para la cadena maicera, la reducción gradual de retenciones representa una señal positiva, aunque el mensaje es claro: el sector espera que la velocidad de esa baja se acelere para acompañar un cultivo que hoy aparece como uno de los principales motores de agregado de valor y desarrollo territorial de la agroindustria argentina.