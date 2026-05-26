Pymes alertan por un fuerte aumento de concursos preventivos: ¿qué medidas reclaman?

La situación de las pequeñas y medianas empresas argentinas encendió una nueva señal de alarma. Según un informe difundido por Industriales Pymes Argentinos (IPA), los concursos preventivos de acreedores crecieron más de un 130% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los últimos años, reflejando el deterioro financiero que atraviesa gran parte del sector productivo nacional.

De acuerdo con los datos relevados por la entidad, en 2025 se registraron 190 concursos preventivos en la Capital Federal, frente a los 82 contabilizados en 2023, lo que representa un incremento del 131,71%. La tendencia continúa agravándose durante 2026, ya que en el primer trimestre judicial —entre febrero y abril— se abrieron 92 nuevos procesos concursales, cifra que supera los registros anuales completos de varios años recientes.

Desde IPA advirtieron que, de mantenerse este ritmo, el año podría superar incluso los niveles observados durante la pandemia de COVID-19, cuando se habían registrado 106 concursos preventivos.

El presidente de la entidad, Daniel Rosato, manifestó su preocupación por el escenario que enfrentan las empresas y sostuvo que la crisis actual amenaza con profundizar el cierre de establecimientos productivos y la pérdida de puestos de trabajo. Además, reclamó una intervención urgente del Gobierno nacional y solicitó al Congreso el tratamiento inmediato de proyectos de ley vinculados a una emergencia económica para el sector.

El informe también señala que entre noviembre de 2023 y comienzos de 2026 habrían dejado de operar más de 24.000 empresas en el país, situación que impactó directamente sobre cientos de miles de trabajadores. Asimismo, la entidad destacó que la capacidad ociosa industrial alcanza niveles preocupantes, con numerosas plantas y bienes de producción sin utilización efectiva.

Entre las propuestas planteadas por el sector figura la implementación de herramientas extraordinarias que permitan suspender determinadas ejecuciones judiciales, ampliar plazos de negociación de deudas y otorgar mayor margen financiero a las empresas para recuperar capital de trabajo. Sin embargo, desde IPA remarcan que cualquier medida de emergencia deberá estar acompañada por una mejora de las condiciones macroeconómicas, del mercado interno y del consumo para lograr una recuperación sostenible de la actividad productiva.