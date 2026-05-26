Claves del día: más autos chinos, reservas récord, pero un mercado que mira al dólar con lupa

La semana financiera arranca con una mezcla explosiva de optimismo, advertencias y movimientos geopolíticos que pueden alterar el rumbo económico argentino en cuestión de semanas. El Gobierno de Javier Milei buscará mostrar fortaleza con un dato que hasta hace meses parecía imposible: las reservas internacionales del Banco Central podrían alcanzar un nuevo máximo desde el inicio de la gestión libertaria. Sin embargo, detrás de esa foto aparecen señales que el mercado ya empezó a leer con cautela.

El principal foco de atención estará puesto sobre el flujo de dólares. La liquidación del agro comenzó a mostrar signos de desaceleración y ese dato encendió alarmas entre operadores financieros y analistas, que ahora siguen de cerca otras dos variables decisivas: la evolución de las reservas y el nivel de intervención oficial en el mercado cambiario. El anuncio de la baja de retenciones claramente no es lo que esperaban, sobre todo para la soja.

El Gobierno necesita consolidar la percepción de estabilidad financiera para sostener la baja de la inflación y evitar una nueva tensión sobre el dólar. Pero la economía argentina todavía depende de factores extremadamente sensibles: ingreso de divisas, confianza del mercado y respaldo político para sostener el programa de ajuste.

En ese contexto, el Banco Central podría exhibir esta semana una fuerte mejora en reservas gracias a una combinación de compras oficiales, desembolsos del FMI y movimientos vinculados a pagos de deuda comercial. La señal es importante porque fortalece el discurso oficial sobre una supuesta “normalización” financiera después de meses de ajuste feroz y licuación económica.

Sin embargo, en la City advierten que la acumulación de reservas todavía convive con fragilidades estructurales. El mercado observa con atención la dinámica del dólar financiero, la velocidad de desaceleración económica y el impacto social del programa libertario. En otras palabras: el Gobierno puede mostrar más dólares en el Banco Central, pero todavía no logró eliminar completamente el miedo a una nueva presión cambiaria, y una recuperación económica que no se comporte como un “serrucho”.

Mientras tanto, otro fenómeno empieza a modificar el tablero productivo argentino: la avanzada china en la industria automotriz. Varias automotrices asiáticas confirmaron su desembarco en el país con planes para instalar plantas de ensamblaje local, una jugada que amenaza con alterar la histórica hegemonía de las terminales tradicionales europeas y americanas.

La ofensiva china no llega sola ni improvisada. Viene respaldada por precios agresivos, tecnología eléctrica y una estrategia global que ya está transformando la industria automotriz mundial. Argentina aparece ahora como un mercado atractivo para ganar terreno en América Latina, especialmente en un escenario de apertura comercial y flexibilización económica.

Dentro de esa avanzada, BYD se convirtió en el caso más emblemático. A apenas seis meses de su lanzamiento formal en el país, la automotriz china ya logró ingresar al top ten de marcas más vendidas en Argentina, una señal que sorprendió incluso a competidores históricos del sector.

El crecimiento de BYD refleja un cambio más profundo en el consumo y en la industria: los vehículos eléctricos dejaron de ser una rareza aspiracional para empezar a competir seriamente en precio, volumen y posicionamiento. Además, la expansión china presiona sobre toda la cadena automotriz local, desde fabricantes hasta concesionarios y autopartistas.

Las bolsas asiáticas mostraron avances en el arranque de la semana impulsadas por expectativas de un posible acuerdo nuclear con Irán, una noticia que alivió tensiones geopolíticas y fortaleció el apetito global por activos de riesgo.

Ese contexto internacional más favorable puede beneficiar temporalmente a economías emergentes como Argentina, especialmente en materia financiera y energética. Pero el impacto positivo podría ser limitado si persisten las dudas internas sobre la sostenibilidad del programa económico.

En definitiva, la semana arranca con un cóctel que mezcla dólares, reservas, geopolítica y una silenciosa revolución industrial china avanzando sobre Argentina. El Gobierno celebra cifras récord, los mercados siguen desconfiando y las automotrices asiáticas pisan el acelerador en un país que todavía intenta definir cuál será su próximo modelo económico.