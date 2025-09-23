Carne vacuna sin retenciones: aseguran que "no tendrá impacto en los precios internos"

El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcia, habló con Ecos365 sobre la decisión del Gobierno de incluir a la carne dentro del esquema de derechos de exportación cero, medida que ya alcanzaba a granos y sus derivados. Si bien calificó a la decisión como “lógica”, sostuvo que su efecto será limitado y no modificará los precios al consumidor.

El empresario señaló que la decisión de equiparar a la carne con los granos resulta coherente, dado que éstos constituyen un insumo directo para la alimentación del ganado vacuno y aviar. Sin embargo, aclaró que el beneficio para la industria es acotado: “Es una medida de corto plazo, con el límite de llegar a 7.000 millones de dólares en liquidación y con la obligación de liquidar en tres días operaciones que ya están concretadas, por eso tendrá un impacto relativo”.

“El sector industrial y exportador atraviesa un momento difícil. Aunque subieron los precios internacionales, también lo hizo el valor de la materia prima: la vaca, por ejemplo, tuvo una recuperación del 50%. Eso limó la rentabilidad y no deja margen para seguir subiendo precios”, explicó.

En ese sentido, Urcia subrayó que el consumo interno se muestra sensible a las subas: “El consumidor ya demostró que cuando los precios aumentan se retrae, y hoy hay una amplia oferta de proteínas. En agosto hubo incluso deflación en aves y estabilidad en cerdos y carne vacuna”.

De esta manera, para FIFRA la medida representa un alivio parcial, sin efectos significativos en los mostradores ni en la mesa de los argentinos.