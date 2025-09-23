Claves del día: Milei-Trump, dólares, retenciones cero, ventas récord de granos, y el precio de los minerales estratégicos

Javier Milei aterrizó en Nueva York con un objetivo tan claro como urgente: cerrar con Donald Trump el salvataje financiero que le permita al Banco Central reforzar unas reservas exhaustas. El encuentro, cargado de simbolismo político, abre la puerta a un auxilio norteamericano que se diseña bajo la lupa del exasesor de George Soros, Scott Bessent, hoy aliado del magnate republicano.

Según trascendió, la Casa Blanca analiza alternativas de financiamiento para la Argentina: un swap bilateral directo, garantías sobre líneas de crédito internacionales o una inyección vía organismos multilaterales con respaldo de Washington. Pero nada es gratis: el menú de condiciones incluye minerales críticos, tierras raras, litio, energía nuclear e inteligencia artificial.

En paralelo, el Gobierno jugó dos cartas fuertes para calmar a los mercados: retenciones cero para el agro y un paquete de medidas que aumentaron la oferta de dólares en la plaza. La apuesta rindió frutos inmediatos, con bonos y acciones en alza y un dólar financiero más calmado. Sin embargo, el costo fiscal es mayúsculo: hasta USD 1.800 millones de pérdida de recaudación, según cálculos oficiales.

Esta semana arrancó con un cimbronazo para los mercados: los bonos en dólares y los ADRs se dispararon hasta un 24% tras el mensaje de apoyo del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. En la misma jornada, el índice de riesgo país cayó hasta 1.089 puntos básicos.

Las acciones argentinas también se alzaron: el S&P/Bolsas ADRs trepó 23,9 % (Grupo Supervielle +21,1 %, Galicia +20,3 %, BBVA +20,2 %) y el S&P Merval local subió hasta ~7,5 % en pesos, o 17 % medido en dólares.

En lo cambiario y agropecuario, los granos jugaron un papel clave. En Rosario se negoció un volumen récord en futuros de soja y en oferta física. La “primera rueda sin retenciones” mostró una operación con mayor agilidad, mayor interés comprador, y mayores precios efectivos. En Rosario, la soja “disponible” se negoció a $ 505.000 la tonelada para fijaciones y oferta física en la primera rueda sin retenciones. En los puertos del sur, los negocios cerraron alrededor de $ 435.000/ton. También se registró que, por parte del agro, el dólar para el sector ajustó en $ 1.465,50.

La apuesta oficial es que la combinación de auxilio estadounidense y alivio impositivo genere un clima de confianza capaz de cortar la corrida cambiaria. Según analistas, advierten que, si se sostiene en el tiempo, la medida puede traer estabilidad, aunque también encierra riesgos: un déficit más profundo y mayor dependencia de capitales externos.

En paralelo, en la City porteña se habla del “conejo de la galera” que apareció en Wall Street: un flujo de dólares inesperados que podría dar aire al BCRA, pero con la condición de abrir la puerta a sectores estratégicos de altísimo valor. Un juego de suma cero donde el Gobierno intenta ganar aire político y económico, mientras los Estados Unidos buscan reforzar su presencia en un país clave del Cono Sur.