¿Qué olfatea el mercado: el dólar puede dar la nota en el primer trimestre de 2026

A dos semanas del cierre de 2025, los principales informes de expectativas del mercado muestran que las consultoras y analistas económicos anticipan un dólar que continuará su tendencia al aumento gradual en el corto plazo.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la cotización promedio del tipo de cambio nominal cerraría diciembre de 2025 cerca de $1.470–$1.500 por dólar, y se espera que continúe subiendo suavemente durante el primer trimestre de 2026.

En concreto, las proyecciones recopiladas por economistas del REM estiman que:

* Enero 2026: alrededor de $1.501 por dólar

* Febrero 2026: alrededor de $1.528 por dólar

* Marzo 2026: alrededor de $1.539 por dólar

Estas proyecciones implican una depreciación moderada del peso argentino frente al dólar, influenciada por mayores tasas de inflación interna respecto a las de Estados Unidos y una política cambiaria que mantiene cierto grado de flotación administrada.

De esta manera, para el primer trimestre de 2026, el mercado proyecta un dólar oficial que seguirá ajustándose gradualmente al alza —con valores promedio en torno a los $1.50–$1.54 por dólar—, en un contexto donde la inflación aún supera a la de las economías de referencia y donde persiste una percepción de riesgo e incertidumbre dentro de Argentina. La dispersión entre distintos pronósticos refleja que las previsiones no son unánimes, aunque el consenso apunta a una depreciación moderada del peso.

Factores que impulsan estas proyecciones

Inflación persistente: Aunque la inflación mensual viene desacelerándose, aún se espera que se mantenga más alta que en economías maduras como la estadounidense. Esto ejerce presión sobre el peso, incentivando que el tipo de cambio suba gradualmente.

Política monetaria y cambiaria: El régimen de flotación por bandas y la estabilidad relativa del mercado cambiario tras el levantamiento de controles en 2025 han permitido que la cotización se ajuste por oferta y demanda más que por intervenciones reguladas estrictas.

Expectativas de mercado y dispersión: El informe de consenso de más de 40 consultoras anticipa que el tipo de cambio oficial podría ubicarse cerca de $1.720 hacia finales de 2026, con proyecciones conservadoras de alrededor de $1.335 y otras más elevadas que superan los $2.200, lo que refleja alta incertidumbre y dispersión entre analistas.

Riesgos y escenarios alternativos

Mientras que la tendencia esperada es de depreciación moderada, riesgos globales y locales podrían alterar este escenario. Entre ellos:

* Cambios bruscos en las tasas de interés de EE. UU. o condiciones financieras globales, lo que podría fortalecer o debilitar el dólar a nivel global. Bloomberg Línea

* Resultados fiscales y crecimiento económico que no cumplan expectativas, afectando la confianza del mercado local. Buenos Aires Times

* Políticas cambiarias más rígidas o posibles nuevas intervenciones del Banco Central si la volatilidad se intensifica. Wikipedia