Hidatidosis: detalles de la enfermedad que afectas a las personas y al ganado

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) destaca la importancia de trabajar en la prevención y brinda las principales recomendaciones para evitar la ocurrencia de casos.

La hidatidosis es una zoonosis parasitaria, causada por el parásito Echinococcus granulosus, su estadío adulto habita en el intestino de los cánidos y se transmite a través de los huevos que se eliminan por heces. Afecta a las personas, a los perros y a los animales de producciones ganaderas.

Los huevos del parásito contaminan el ambiente —agua, pasto, tierra, verduras —e incluso pueden adherirse al pelo de los animales. De esta manera, los herbívoros (ovejas, cabras y vacas) y las personas pueden adquirir la enfermedad al ingerirlos.

En los animales, la hidatidosis no presenta signos visibles y muchas veces pasa desapercibida. No afecta el rendimiento productivo ni causa la muerte, pero mantiene activo el ciclo del parásito y representa un riesgo sanitario para toda la comunidad rural, principalmente porque en las personas la infección suele presentarse de forma asintomática, crónica y con un diagnóstico tardío.

Prevención: claves para productores rurales

Los productores cumplen un papel central en el control de la enfermedad. Por lo tanto, al momento de realizarse la faena en el campo, deben tomarse las siguientes medidas para evitar la propagación del parásito:

-Nunca alimentar a los perros con vísceras crudas. Es la principal vía de transmisión.

-Mantener a los perros alejados del lugar de faena.

-Eliminar correctamente las vísceras: incinerar o disponer en un pozo sanitario profundo, con tapa de cemento para evitar filtraciones.

-Impedir el ingreso de perros al área de sacrificio y el pozo mediante un cerco o pared.

-Evitar el acceso de perros a las huertas, ya que con sus heces infectadas pueden contaminar los alimentos.

Buenas prácticas de higiene y control

-Lavarse las manos luego de estar en contacto con animales o tierra y antes de comer.

-Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de su consumo.

-En lo posible, utilizar únicamente agua potable o de red.