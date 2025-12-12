Maquinaria agrícola, ¿cuáles son los tres hitos que transformaron la producción en Argentina?

El 12 de diciembre se celebra en Argentina el Día de la Maquinaria Agrícola, una fecha que se remonta a 1951, cuando el Decreto 25.056 declaró a la fabricación de maquinaria y repuestos agrícolas como industria de interés nacional. Desde entonces, esta jornada reconoce el aporte estratégico de la metalmecánica al desarrollo productivo del país y al papel decisivo que cumplen sus innovaciones en la producción de alimentos.

En este contexto, Hernán Ferrari, investigador en maquinaria agrícola del INTA y referente indiscutido en tecnología aplicada al campo, invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la innovación agropecuaria. A partir de su mirada, analiza cuáles fueron los cambios más trascendentes y cuáles son los desafíos que ya están moldeando el futuro del agro argentino.

Los tres hitos que cambiaron la historia

Al consultarle, Ferrari no duda en hacer una “trampa necesaria”: no elegir uno, sino tres momentos clave que definieron la evolución de la producción en Argentina.

Siembra Directa (década del 90)

“Fue el gran hito que revolucionó la producción de alimentos en Argentina”, aseguró. Esta tecnología permitió cuidar el suelo, mejorar la eficiencia y abrir paso a un nuevo paradigma de manejo agrícola.

El silobolsa (Año 2000)

Para Ferrari, fue determinante: “Le permitió a los productores almacenar el grano que antes no podían. Fue clave para conservar más alimento y ganar autonomía”.

La Inteligencia Artificial aplicada a la maquinaria

Sin rodeos, afirmó: “No cabe ningún tipo de error en mi corazón: la inteligencia artificial es el gran hito que va a revolucionar la maquinaria agrícola y, por ende, la producción de alimentos”.

Para el ingeniero, los tres momentos componen una misma línea histórica de transformación profunda.

Retos hacia 2050: producir más y mejor

Ferrari explicó que el desafío central es enorme: alimentar a una población mundial que crecerá entre 1.500 y 2.000 millones de personas hacia 2050. La genética ofrece híbridos que prometen rendimientos de 20 o 25 toneladas de maíz por hectárea, pero aún no se logra alcanzar ese potencial en el campo. ¿Por qué? Porque falta mejorar todos los pasos previos a la cosecha: nutrición y condición del suelo, manejo de plagas, calidad de siembra, fertilización, y fundamentalmente la incorporación masiva de tecnología.

“El desafío es clave: las máquinas van a tener que incorporar sensores de suelo que midan nutrientes, pH, humedad, temperatura y todos los elementos que condicionan el crecimiento de un cultivo”, detalló. La precisión permitirá ubicar cada semilla en el lugar, forma y momento correcto. A eso, se suma la detección de plagas, los controles sustentables y la reducción de la compactación del suelo, uno de los grandes enemigos de la productividad global.

Según el especialista, si se integran estas tecnologías, Argentina puede —y debe— llegar al 2050 siendo un actor central en la provisión de alimentos al mundo.

Argentina, líder en desarrollo tecnológico

Un dato clave surge de los estudios del INTA: hace cinco años, Argentina ocupaba el puesto 15 en el ranking mundial de desarrollo de tecnología agrícola. El último informe, correspondiente a 2025, revela un salto significativo: el país se ubica ahora en el puesto 11 entre 194 naciones.

“Estamos muy contentos por este avance”, detalló Ferrari, aunque advierte que la implementación interna está quedando rezagada. “Exportamos muchísima tecnología a Brasil, Uruguay, Paraguay y Europa, pero debemos impulsarla también dentro de Argentina para potenciar aún más nuestra producción”.