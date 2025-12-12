Oficializan la baja de retenciones: "el camino es menos impuestos y más producción"

El Gobierno Nacional a través del Decreto 877/2025 estableció una nueva reducción permanente de derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos, dando un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario.

Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para este gobierno. Continuaremos haciendo todo lo posible para alcanzar este objetivo en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan.

"Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones"

A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

• Soja: de 26% a 24%

• Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

• Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

• Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

• Girasol: de 5,5% a 4,5%

De esta manera, el Gobierno reafirmó la convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. "El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos", indicaron las autoridades.