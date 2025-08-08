Claves del día: de YPF en verde al freno del rally alcista, la pulseada por Carrefour y el boom prendario

El rally financiero que venía insinuando el mercado argentino se frenó en seco. Y no por razones técnicas, sino por la política. Así lo interpretaron los analistas tras la sesión del jueves, cuando el ruido legislativo y las tensiones internas en el oficialismo terminaron desinflando el entusiasmo bursátil que había arrancado con fuerza en julio.

El repliegue de posiciones impactó en las acciones líderes en el mercado local, en las ADRs en Wall Street y bonos, en un momento donde muchos esperaban la continuidad de un mercado alcista. El dólar blue tuvo un leve rebote ($1.340 en Rosario), mientras que los dólares oficiales y financieros siguieron a la baja. Aún así, el BCRA sigue perdiendo reservas.

Mientras los mercados pisaban el freno, en la economía real se movían otras placas tectónicas. El Gobierno nacional oficializó la eliminación de retenciones a la exportación de productos de la minería, una medida que busca incentivar las inversiones y ganar competitividad internacional. El decreto beneficia a subsectores como litio, oro, plata, cobre, entre otros, y fue leído como un gesto directo al empresariado.

En paralelo, YPF volvió a mostrar signos de recuperación: cerró el segundo trimestre con ganancias por más de $200 mil millones, gracias a menores costos operativos y un buen desempeño en la producción, a pesar de los menores precios internacionales del crudo. La petrolera de mayoría estatal empieza así a consolidar un sendero positivo luego de años de balances volátiles.

Por otro lado, el Indec informó que en junio la industria bajó 1,2% mensual y la construcción recuperó 1%.

Del lado opuesto del tablero, la Justicia rosarina dictó la quiebra de un laboratorio local que llevaba meses operando a los tumbos. Se trata de una empresa histórica del rubro farmacéutico, que no logró recuperarse de la caída en ventas, los altos costos y la dificultad para acceder al crédito.

Pero no todas son señales de crisis. En el mercado de créditos prendarios, la compañía local Prendo alcanzó un hito: se convirtió en la número uno en colocación de préstamos para autos en todo el país, quedándose con el 17,8% del mercado nacional -y picos de más del 60% en algunas provincias-,según los últimos datos del SIOMAA.

Otra pelea que empieza a calentarse es la venta de la cadena de locales de Carrefour, en el marco de su proceso de reestructuración en Argentina. La firma uruguaya Tienda Inglesa, propiedad de un fondo estadounidense, está interesada para quedarse los locales de la cadena francesa. La puja también incluye actores del retail local y podría reconfigurar el mapa comercial en varias ciudades.

En resumen: mientras el frente financiero se congela por la incertidumbre política, en la economía real algunos sectores caen, otros se reacomodan y algunos incluso logran escalar posiciones. Ganadores y perdedores en la Argentina del ajuste, donde cada decisión puede mover millones... o hacer caer empresas.