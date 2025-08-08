Prendo se convierte en la empresa número uno en colocación de préstamos prendarios en Argentina

Prendo lidera el ranking nacional de colocación de préstamos prendarios para autos usados, con una participación del 17,8% en el mercado argentino, según los últimos datos publicados por el sistema SIOMAA, la plataforma que releva mensualmente todas las operaciones de financiación del sector automotor.

Este posicionamiento consolida una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años y coloca a Prendo como la principal referencia en el segmento de financiación prendaria de autos usados en el país.

El liderazgo de la firma se destaca especialmente en provincias de alta concentración de operaciones, como Santa Fe, donde alcanza una participación del 35,51%, Córdoba (21,06%) y Buenos Aires (7%), que en conjunto representan casi el 50% del mercado nacional. A su vez, también se consolida como referente en Chaco (61,5%), La Pampa (47,35%), Corrientes (38,41%), Entre Ríos (27,85%), Jujuy (25,19%) y Neuquén (22,97%).

Con más de 20 años de experiencia, casa central en Rosario y 15 sucursales distribuidas estratégicamente en todo el país, Prendo ha construido una red comercial sólida y un modelo de negocio que conecta agencias, concesionarios y compradores en un ecosistema ágil, eficiente y con alto nivel de conversión.

Especializada en soluciones de financiación para autos usados, la empresa permite a las agencias cerrar más operaciones con propuestas rápidas, seguras y adaptadas a las nuevas demandas del mercado. Esa dinámica explica por qué cada vez más comercios adoptan a Prendo como su canal exclusivo de financiación.

“La clave está en brindar una experiencia simple, rápida y segura, tanto para el cliente como para el vendedor. Por eso nos eligen y podemos seguir creciendo con solidez”, afirma Lucas Nardin, CEO de Prendo.

Además, la compañía avanza con una estrategia de transformación digital, eficiencia operativa y expansión territorial. Para acompañar esta evolución, Prendo cuenta con una App propia que permite realizar todas las gestiones online, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Pensada para agencias y clientes, esta herramienta mejora la experiencia y agiliza todo el proceso.

A su vez, la alianza estratégica con Banco del Sol refuerza su capacidad de financiamiento y proyecta un crecimiento aún mayor en el mediano plazo.

“Es un modelo donde todos ganan: el cliente accede a una financiación conveniente y la agencia puede concretar más ventas. Esa dinámica es lo que nos permite consolidar nuestro liderazgo”, agrega Nardin.

En un contexto de reconfiguración del mercado automotor, Prendo se posiciona como un actor clave que facilita el acceso al crédito y acompaña la evolución de todo el ecosistema de autos usados en Argentina.