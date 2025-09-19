Claves del día: dólar a $1.500, bonos en picada, Caputo promete vender hasta el último billete y el BCRA quemó US$379 M

La jornada del jueves se inscribió como un nuevo capítulo del pánico financiero argentino. Con todos los frentes incendiados, la City quedó atrapada entre la escalada del dólar, el derrumbe de bonos y la pérdida de reservas. El Banco Central (BCRA) sacrificó US$379 millones en un intento desesperado por frenar la corrida, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a poner la cara: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda cambiaria”. Las perspectivas con estas declaraciones anoche ya no fueron tomadas como positivas por los analistas.

Dólares al rojo vivo

La presión se sintió en todas las cotizaciones:

Dólar oficial: cerró en $1.474,50.

Blue: escaló a $1.520 en cuevas, y en bancos privados de primera línea llegó a $1.525.

MEP: se negoció en torno a $1.495.

Contado con Liquidación (CCL): rondó los $1.510.

El salto sincronizado dejó claro que la estrategia oficial enfrenta un mercado dispuesto a forzar los límites.

Bonos, Bolsa y ADRs en caída libre

El riesgo país superó los 1.400 puntos básicos, reflejando el temor a un escenario de incumplimiento y un salto del 50% en un mes. Los bonos en dólares se hundieron hasta 5% en Wall Street y arrastraron a la plaza local, donde las pérdidas fueron generalizadas.

La Bolsa de Buenos Aires cerró con un derrumbe del 3,5%, y los ADRs argentinos en Nueva York cayeron entre 4% y 8%, con bancos y energéticas a la cabeza. El desplome afectó de lleno a las Alycs (Agentes de Liquidación y Compensación), que según información reportada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) acumulan pérdidas equivalentes al 15% de su patrimonio.

Fuego limitado y deuda inminente

La gran incógnita es la capacidad de fuego del Gobierno. Con reservas netas limitadas y un calendario de vencimientos que en las próximas 16 semanas supera los US$10.000 millones entre deuda en pesos y dólares, el margen se acorta. En la City circulan versiones sobre la posibilidad de un respaldo del Tesoro de EE.UU. a través de Scott Bessent, financista cercano a Milei, aunque hasta ahora nada pasó del plano especulativo. Y otras fuentes señalan que con los cambios en el FMI y que existiría la oposición del secretario de Estado, Marco Rubio.

Cepo y señales mixtas

Mientras Milei insiste en que “no volverá el cepo para las personas”, el BCRA reimplantó viejas normas que restringen operaciones de ejecutivos bancarios, al mismo tiempo que liberó límites y comisiones a bancos por ingresos de divisas de servicios. Este doble discurso alimenta la desconfianza en un mercado que ya dejó de dar crédito político.

Granos: Chicago y Rosario, en baja

La Reserva Federal (FED) de Estados Unidos bajó las tasas, lo que inicialmente dio impulso a las commodities, pero la euforia se desinfló rápido. En Chicago, las cotizaciones cerraron a la baja:

Soja: US$370 por tonelada.

Maíz: US$174.

Trigo: US$197.

En el mercado de Rosario, la tendencia fue similar, con bajas de entre US$5 y US$10 por tonelada, afectando directamente a productores y exportadores locales, que ven cómo la volatilidad internacional se suma a la crisis doméstica.

El saldo del jueves es contundente: dólar en alza, bonos hundidos, Alycs golpeadas, reservas evaporadas y granos en baja. Caputo promete resistir “hasta el último billete”, pero el reloj financiero corre más rápido que la política y deja a la economía al borde de un nuevo abismo.