Claves del día: dólar en baja, acciones al alza y dos listas oficializadas en la Bolsa de Comercio de Rosario que prometen puja institucional

La jornada financiera argentina abrió con un fuerte temblor positivo en los mercados: el dólar oficial, el dólar “blue” y los tipos de cambio financieros registraron caídas, los bonos soberanos avanzaron con subas de hasta 24 % y el índice de riesgo país cayó en torno a 400 a 500 puntos, situándose cerca de los 600 puntos básicos. Las acciones subieron hasta 50%.

Estos movimientos se producen en un momento clave: los actores financieros interpretan que la contundente victoria del oficialismo abre la puerta a reformas estructurales de peso —incluida la tan anunciada reforma laboral— y que ese envión debería traducirse en confianza, inversiones y reapertura hacia los mercados internacionales.

Un dato que desde Rosario asoma con relevancia es la oficialización de dos listas de candidatos para conducir la institución centenaria Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Por un lado, la lista oficialista que apoya Pablo Bortolato como presidente y Jorge Tanoni y Javier Gastaudo como vicepresidentes. Por otro lado, la lista opositora que presenta al industrial molinero Víctor “Fiti” Cabanellas, acompañado por María Victoria Cánepa y Aníbal Ivancich. Esta última incluye al menos dos ex-oficialistas. El 27 de noviembre habrá nueva conducción.

En este contexto, bancos de Wall Street y grandes casas de inversión elevaron sus pronósticos para Argentina: recomiendan la compra de activos argentinos tras el efecto “victoria política” y anticipan que la prima de riesgo soberano tiende a converger hacia niveles compatibles con mejores condiciones de fondeo.

Dentro de la Argentina, empresarios reaccionan con sorpresa favorable: algunos señalan que nunca hubieran esperado un ajuste tan rápido en la confianza cuando el dólar ya había perforado los 1 500 pesos en algunos mercados alternativos. Dentro del sector industrial y productores rurales los pronósticos son más reservados.

Asimismo, los analistas acotan que el dólar baja no sólo porque se descuenta mayor estabilidad política sino porque los operadores anticipan que el Gobierno enfrentará el dilema del tipo de cambio: ¿intervendrá para ponerle piso al dólar o castigará a quienes apostaron a la devaluación que hoy se desvanece?

El enfoque de la reforma laboral y tributaria se suman al combo: los inversores están atentos a que la nueva gestión concrete modificaciones sustantivas en el mercado laboral, reduzca costos para la industria, y revitalice la competitividad exportadora argentina. Esa expectativa alimenta el optimismo bursátil y de deuda.

En síntesis: la Argentina se encuentra en un punto de inflexión. El dólar cede ante la avalancha de expectativas; los bonos y acciones vuelan; el riesgo país retrocede. Queda entonces por ver si la euforia se convierte en ejercicio concreto de reforma, si la conducción local de la BCR logra articular los eslabones de la cadena económica regional, y si el dólar, los bonos y las acciones mantienen su vuelo sin fracturas externas o internas.

