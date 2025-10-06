Claves del día: el dólar en la cornisa, récord de usados y Javkin activa la autonomía rosarina

A tres semanas de las elecciones legislativas, la Argentina transita un clima de alta volatilidad financiera y expectativas políticas cruzadas. Los mercados se mueven al ritmo de los rumores, los viajes a Estados Unidos, el precio del dólar y la resistencia del Banco Central (BCRA) para sostener la banda cambiaria en $1482.

Según varios economistas de la city, el foco principal de la inestabilidad “es político” y los anuncios del equipo económico desde EE.UU. podrían traer “algo de estabilidad” antes del 26 de octubre. Sin embargo, la confianza es limitada: “Las herramientas económicas no pueden despejar una incertidumbre que tiene origen político”, advirtieron.

El dólar, la banda y el poder de fuego del BCRA

El mercado cambiario argentino se mantiene en tensión. De acuerdo con Fernando Marull (FMyA), el BCRA usará todo su poder de fuego para sostener la banda superior: dispone de US$13.000 millones del FMI, US$2400 millones en futuros, US$7000 millones en bonos dollar-linked y US$1400 millones del Tesoro.

La expectativa está puesta en el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, previsto para el 14 de octubre en Washington. Un acuerdo financiero bilateral —tipo swap por US$20.000 millones o compra de bonos argentinos— sería clave para enfriar la presión sobre el tipo de cambio y mejorar las reservas internacionales.

“El mercado está a la defensiva, atento al apoyo de Estados Unidos y a la política local”, coincidieron los economistas y analistas durante el fin de semana, aludiendo también al impacto del acercamiento Milei-Macri y a la renuncia de José Luis Espert.

Modo pánico: deuda, historia y confianza perdida

En el mercado, los inversores esperan definiciones sobre la política cambiaria poselecciones y la capacidad del país para pagar deuda. “La Argentina enfrenta vencimientos por US$9000 millones en 2026, apenas 1,5% del PBI. Pero nadie confía en su capacidad de pago”, apuntaron.

Mientras tanto, señalaron que el viaje a Washington ayudará a “ordenar inquietudes” y anticiparon una posible mejoría en los valores de los activos financieros.

Autos usados: refugio frente al dólar y récord histórico

En medio del temblor financiero, el mercado automotor argentino marcó un récord de ventas de autos usados, con más de 190.000 unidades transferidas en septiembre, el mejor dato en 30 años, según la Cámara del Comercio Automotor.

La tendencia muestra que los argentinos buscan refugios reales de valor ante la inestabilidad del dólar y las restricciones para acceder a vehículos nuevos.

El agro sostiene las reservas y oxigena al Gobierno

Por otra parte, el campo argentino aportará más de US$4.000 millones en liquidaciones en lo que resta de 2025, gracias a precios internacionales favorables y a un volumen récord de exportaciones.

Ese ingreso es vital para reforzar las reservas del BCRA y sostener la gobernabilidad económica en un contexto donde cada dólar cuenta. Sin embargo, productores advierten que el tipo de cambio efectivo y la estabilidad política son determinantes para mantener el flujo.

Rosario busca autonomía: Javkin presenta su proyecto en el Concejo

En paralelo al escenario nacional, el intendente Pablo Javkin enviará al Concejo Municipal esta semana el proyecto de autonomía de Rosario, con el que busca emancipar a la ciudad del control provincial y dotarla de mayor poder de decisión fiscal y urbana.

“Queremos un Estado local más ágil, con capacidad real de gestión directa”, señalaron desde su entorno. El proyecto apunta a otorgar rango constitucional a la ciudad, un reclamo histórico que se reactiva justo cuando el país debate federalismo, gobernabilidad y eficiencia institucional.

Octubre decisivo: entre la volatilidad y la reconstrucción del poder

El país se mueve entre la incertidumbre electoral, la volatilidad financiera y los intentos de reconstruir la confianza.

El dólar, el agro, las reservas y la autonomía rosarina se mezclan en una misma foto: la de una Argentina que busca equilibrio mientras el reloj electoral marca la cuenta regresiva hacia el 26 de octubre.