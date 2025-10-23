Claves del día: el dólar toca el techo pese a la intervención del Banco Central y el Tesoro de EE. UU.

La economía argentina atraviesa su semana más volátil del año. A días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el dólar mayorista rozó los $1.488, apenas por debajo del techo de la banda cambiaria de $1.491,60, mientras el minorista superó los $1.500 y el contado con liquidación (CCL) se disparó hasta $1.600, marcando nuevas brechas que encendieron las alarmas en la City.

El Banco Central volvió a intervenir con ventas en el mercado mayorista para contener la demanda de cobertura, que crece ante la falta de señales políticas claras. El Tesoro de Estados Unidos también volvió a intervenir fuertemente para frenar el dólar a cuatro días de las elecciones y en la city hablan de un monto que ronda entre los 500 y los 900 millones de dólares.

En la plaza financiera, los bonos soberanos argentinos volvieron a caer entre 1,5% y 3%, y el riesgo país se mantuvo por encima de los 1.100 puntos básicos, reflejando la tensión preelectoral.

En tanto, las acciones argentinas en Wall Street mostraron comportamiento mixto: mientras YPF y Banco Macro avanzaron entre 1% y 2%, Grupo Galicia, Pampa Energía y Cresud retrocedieron hasta 2,5%. La rueda local también se movió al compás de los rumores de dolarización y la expectativa por el resultado electoral del domingo.

Uno de los datos más simbólicos del día fue el salto en los depósitos privados en dólares, que superaron los USD 35.000 millones, alcanzando su nivel más alto desde 2001. El dato refleja la magnitud del proceso de dolarización preelectoral, donde los ahorristas buscan refugio en moneda dura mientras se alejan del peso.

Esta dolarización deja huellas visibles en el sistema financiero: las entidades se ven forzadas a recomponer liquidez en dólares, mientras el crédito en pesos se encarece y el consumo se frena. En paralelo, los analistas señalan que el mercado ya “pricea” una corrección posterior al 26 de octubre, independientemente del resultado electoral.

El ministro Luis Caputo intentó calmar las aguas, asegurando que “no habrá cambios en el régimen cambiario”, mientras el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, lanzó un mensaje de esperanza: “Hay mucho capital esperando volver a la Argentina”.

En resumen, la jornada dejó una postal nítida: el clima financiero se parece cada vez más al de un “viernes eterno”: volatilidad extrema, refugio en dólares y un mercado que no espera al resultado electoral para votar… ya lo está haciendo con la billetera.