Claves del día: la Fed baja tasas mientras Argentina se complejiza entre dólares, deuda y Milei jaqueado en el Congreso

Este miércoles, Argentina quebró dos murallas que hasta marzo parecían inquebrantables: el Banco Central tuvo que vender dólares por primera vez en meses y el Congreso derribó dos vetos de Javier Milei —la ley Garrahan y el financiamiento universitario— con dos tercios en contra del Ejecutivo. Dos señales que exponen la debilidad del plan económico y la pérdida de poder político en un escenario de máxima tensión: faltan 38 días para las elecciones de medio término y solo quedan 26 ruedas financieras hasta las urnas.

El dólar en alza y Caputo sin caja

El Central se desprendió de US$ 53 millones en la jornada para contener al tipo de cambio y terminó con una pérdida neta de US$ 98 millones en reservas. La presión se hizo evidente: el dólar oficial cerró en $1.489,99, el blue saltó a $1.490, el MEP a $1.482,70 y el contado con liqui a $1.495,29.

Con los vencimientos de deuda por US$ 10.000 millones en las próximas 16 semanas, el ministro Luis Caputo admitió lo impensado: “ante la imposibilidad de sumar reservas, estoy trabajando en alternativas para pagar la deuda en dólares”. La frase sacudió a los tenedores de bonos, que registraron bajas de hasta el 4%, aunque el promedio fue de –0,8%. El riesgo país bajó 64 puntos, a 1.167, por correcciones técnicas del EMBI de JP Morgan.

Inflación, PIB y tasas en la Argentina real

El Indec confirmó que la inflación mayorista de agosto fue del 3%, afectada por el pass-through, mientras que el costo de la construcción subió 1,5%. Un contraste con el PIB, que creció 6,3% interanual en el segundo trimestre, aunque cayó 0,1% contra el primer trimestre.

En paralelo, los bancos siguieron recortando lo que pagan por plazos fijos: de 47% a 41% anual para pequeños ahorristas y de 90% a 53% para grandes colocaciones. Tasas que pierden atractivo frente a la inflación y que empiezan a desalentar el carry trade.

La Fed y el contraste con el mundo

Mientras tanto, desde Washington llegó oxígeno para los mercados emergentes. La Reserva Federal recortó su tasa de referencia de 4,5% a 4,25%, tal como esperaba el mercado. Jerome Powell justificó el movimiento en el cambio de visión sobre los riesgos laborales. Para Argentina, sin embargo, el contraste fue el alivio global llegó en simultáneo con un temblor local.

Política: Milei en jaque

El golpe político en Diputados dejó a Milei más debilitado. La derrota en las votaciones sobre el Garrahan y las universidades abre el interrogante sobre la próxima batalla clave: los ATN (Aportes del Tesoro Nacional a las provincias). Si el Congreso convierte en ley su automaticidad, el Ejecutivo quedará obligado a negociar desde una posición de franca inferioridad frente a los gobernadores.

Mercados, commodities y empresas

La Bolsa porteña cayó apenas 0,2% con poco volumen, y los ADR argentinos tuvieron cierres mixtos en Nueva York, con subas de hasta 3,5%.

En Chicago, los granos cerraron con bajas, mientras que en Rosario hubo un respiro: subieron el maíz y el trigo, pero la soja volvió a caer.

Entre las empresas, Mercado Pago anunció la compra de Nikos DTVM en Brasil, lo que le permitirá estructurar y distribuir valores propios, fondos de inversión y productos de terceros en el mercado más grande de la región.

En paralelo, la láctea Verónica retomó la producción en sus tres plantas de Santa Fe —Totoras, Lehmann y Suardi— tras cuatro meses de parálisis y una dura negociación con su personal por la deuda salarial acumulada.

En síntesis: Argentina entró en zona de fragilidad mayor, con el dólar presionando al alza, reservas en caída, deuda sin financiamiento claro y un presidente políticamente golpeado en el Congreso. El contraste con la Fed, que alivió al mundo con una baja de tasas, dejó en evidencia la grieta entre los emergentes y un país que sigue atrapado en su propia tormenta.