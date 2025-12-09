Claves del día: mercados caen, el Gobierno acelera reformas y Aerolíneas lanza descuentos

Argentina vive una semana cargada de señales contradictorias. En Wall Street, los papeles argentinos —los llamados ADRs— sufrieron caídas de hasta 3,8 % en una jornada donde los mercados globales se tomaron un respiro. Sectores como bancos y servicios encendieron luces de alarma, mientras el temor sobre la decisión que tome la Reserva Federal de EEUU sobre de las tasas frenó el ánimo inversor.

Además de la definición que genera la movida que hará la Reserva Federal, a nivel local, el miércoles Luis Caputo vuelve a colocar deuda en dólares, algo que no se hacía desde hace siete años. Será un bono Bonar 2029 (AL29D), que pagará un cupón del 6,5% anual, muy por arriba al que paga el AL29 emitido por Guzmán, que paga 1% por año. Debido a esa diferencia, como el AL29 tiene una TIR del 10%, se espera que los inversores ofrezcan 90 dólares por cada 100 de valor nominal del AL29D para que la TIR del papel quede en la zona del 9%.

También hay expectativa porque este martes la Secretaría de Finanzas presentará el menú para la licitación de deuda en pesos que se realizará el jueves. Hay un vencimiento de $40 billones, pero de ese monto o unos $14 billones están en manos privadas. Las proyecciones son que la tasa baje más y que los plazos se sigan extendiendo.

En paralelo, el Gobierno decidió presentar un nuevo texto de reforma laboral, que promete reconfigurar las reglas del trabajo y el empleo en el país. La movida legislativa genera tanto expectativas como resistencias, y anticipa un cambio estructural.

Y por último, Aerolíneas Argentinas lanzó una oferta agresiva: pasajes con 25 % de rebaja y la posibilidad de financiarlos en cuotas.