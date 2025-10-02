Claves del día: rescate de EE.UU. en suspenso, se acrecienta brecha cambiaria y mercados en rojo en octubre

La negociación de Javier Milei con Estados Unidos para conseguir un salvataje financiero entró en zona de turbulencia. Washington demora el auxilio por diferencias políticas y por la incomodidad que genera la cercanía argentina con China. El “efecto Trump”, que parecía destrabar la ayuda, hoy se diluye, y el fantasma de un “shutdown” en EE.UU agrega más incertidumbre sobre los tiempos.

Mientras tanto, el frente local es un cóctel complejo. El dólar oficial avanzó con microdevaluaciones diarias, pero el mercado paralelo marca el ritmo: el blue volvió a recalentar expectativas, el MEP se mantuvo en alza y el contado con liquidación (CCL) se disparó, llevando la brecha cambiaria a casi 12%. La presión sobre el Banco Central obligó a más intervenciones en el mercado mayorista.

La Bolsa de Buenos Aires no escapó al mal clima y cerró en baja, arrastrada por las pérdidas de los ADRs argentinos en Wall Street, que volvieron a caer en bloque. Los bonos en dólares también profundizaron descensos, y aunque creció el apetito por los títulos dólar linked, el riesgo país sigue por encima de los 1.200 puntos, señal de que los inversores no ven salida rápida.

El frente fiscal tampoco ayuda: la recaudación de septiembre cayó 9% en términos reales, encendiendo alarmas sobre la capacidad del Tesoro de sostener el ajuste sin un refuerzo de divisas.

La única noticia positiva llegó desde el campo. Septiembre dejó un ingreso de u$s 7.107 millones por exportaciones tras la quita temporal de retenciones. Ese flujo de dólares frescos alivió parcialmente al gobierno, pero no alcanza para calmar la volatilidad financiera.

En el plano internacional, la soja logró sostenerse en niveles que mantienen el aporte del agro como ancla de ingresos, aunque los analistas advierten que cualquier retroceso en los precios podría dejar al descubierto la fragilidad del esquema.

Octubre, que empezó con más incertidumbre y promete seguir cargado: el dólar en todas sus variantes presiona, la Bolsa y los bonos siguen en rojo, la recaudación cae y el salvataje norteamericano se aleja entre los ruidos de la política y la sombra de China. Un cóctel que empuja a Milei a su prueba más dura desde que llegó al poder.