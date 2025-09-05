Claves del día: reservas en baja, inflación en alza y inversión de Ultramar en Rosario, Carrefour compra y Coto invierte

El jueves argentino volvió a condensar el vértigo de una economía que no da tregua. A menos de una semana de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el Tesoro salió con todo al mercado cambiario y vendió casi US$150 millones. Sin embargo, el resultado fue amargo: salvo el blue —que cedió levemente— el resto de los dólares siguieron escalando, mientras el Banco Central perdió US$208 millones en reservas y la cotización oficial se instaló en $1.382,69.

Caputo bajo la lupa

El equipo de Luis Caputo contaba con US$1.800 millones hasta el 26 de octubre para intervenir en el mercado. Ya quemó una parte y el mercado le mide la nafta: quedan apenas US$1.600 millones para sostener el tipo de cambio en medio de la incertidumbre electoral y con $65 billones en plazos fijos amenazando con moverse al dólar.

El miércoles próximo será un test decisivo: se licita la Lecap S12S5, y el Tesoro deberá pagar un vencimiento final que pondrá a prueba su credibilidad.

Superávit en caída y Congreso en pie de guerra

Mientras tanto, Milei perdió el superávit financiero y empieza a ver erosionado el superávit primario. El Senado ya volteó su veto a la emergencia por discapacidad, transformándola en ley, y el Congreso avanza en una reforma explosiva: limitar los vetos presidenciales, lo que pondría en jaque la estrategia de gobernar por decreto.

Como si fuera poco, el Boletín Oficial confirmó que quedaron desarmadas las cinco reformas de Sturzenegger, que incluían el cierre de organismos como INTA, INTI y Vialidad Nacional.

Inflación y dólar según el REM

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA elevó la proyección inflacionaria: 2,1% para agosto, con una expectativa acumulada de 28,2% para 2025. El dólar oficial cerraría diciembre en $1.441, lo que implicaría un alza anual del 41,2%. A la par, los analistas recortaron la previsión de crecimiento del PBI de 5% a 4,4%.

Las tasas también marcaron el pulso: los plazos fijos subieron fuerte, con bancos pagando hasta 89% anual por depósitos grandes, reflejo de la tensión financiera.

Comercio con Brasil en rojo y la industria automotriz en jaque

El déficit comercial con Brasil ya superó los US$4.000 millones y podría trepar a US$6.000 millones en 2025. Las importaciones de vehículos desde el socio regional crecieron 70% en agosto, mientras las exportaciones cayeron 24%. La producción automotriz local lleva dos meses de caídas interanuales, aunque las ventas internas siguen firmes.

Rosario, epicentro de inversiones

En medio de tanta tensión, Rosario dio una señal positiva: el grupo chileno Ultramar anunció una inversión de US$30 millones en Terminal Puerto Rosario (TPR) para modernizar su infraestructura logística. El gobernador Maximiliano Pullaro celebró el desembolso, clave para aprovechar el auge de la minería.

En tanto, antes de confirmar a quién le vende su negocio, Carrefour anunció que compró la cadena mendocina Súper A y triplicará su presencia en la provincia con 16 nuevas sucursales bajo la marca Express.

Y Coto inauguró el primer Data Center privado con triple certificación internacional en Argentina, con una inversión de US$6,5 millones.

Bonos, bolsa y commodities

En el mercado financiero, los bonos argentinos subieron 0,4% con concentración en el T05X, la Bolsa porteña avanzó 2,8% y los ADR treparon hasta 5% en Nueva York. En Chicago el maíz subió, pero soja y trigo retrocedieron; en Rosario, el maíz se mantuvo estable mientras soja y trigo bajaron.

En definitiva, la foto del jueves muestra a un Gobierno atrapado entre la política y la economía: con dólares que se escurren, reservas que se evaporan, inflación que no cede, y un Congreso dispuesto a dinamitar su capacidad de veto. Todo mientras el capital privado, desde Rosario hasta Mendoza, sigue moviendo fichas millonarias.