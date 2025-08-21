Claves del día: tasas de plazos fijos en alza, economía en baja y un nuevo desarrollo, tokenización y acuerdos por Hidrovía

En una jornada marcada por la política y los números rojos de la economía, el Gobierno enfrentó nuevas tensiones legislativas, mientras los inversores siguen en “wait and see”. Las tasas de plazos fijos saltaron otro pasito: hasta 55 % en montos pequeños y un récord del 76,6 % en plazos mayores, frenando al mercado cambiario y manteniendo al dólar “dormido”.

Pero el costo es visible: el Banco Central pierde reservas y los bonos apenas repuntan. La Bolsa argentina, en cambio, se hundió al menor nivel en 10 meses, con ADRs castigados en Nueva York y un mercado local donde los inversores optan por esperar.

En el Congreso, tras otro encontronazo con diputados por partidas de discapacidad, avanzó una ley para distribuir automáticamente el 1 % de los ATN a las provincias, pero el oficialismo torció el rumbo de la votación para frenar aumentos jubilatorios.

Economía en retroceso y señales mixtas

El Indec confirmó que la actividad económica cayó en junio por segundo mes consecutivo, con un retroceso del 0,7% frente a mayo y una contracción acumulada de 1,3% desde febrero. La industria también aportó malas noticias, con una baja de 3,3% en julio según FIEL.

La buena noticia para la región en materia industrial vino de la mano de John Deere, que inició en agosto la produccíón del modelo de cosechadora más grande que tiene en el mercado (S7) en la planta de Granadero Baigorria.

El comercio exterior, sin embargo, mostró un leve alivio: superávit de 989 millones de dólares en julio, con exportaciones creciendo 7% interanual, aunque las importaciones subieron 19% y achicaron el saldo frente al año pasado.

Innovación: la CNV apuesta al futuro digital

En medio de tanta turbulencia, una noticia marca un hito en el mercado de capitales argentino: la Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitó la tokenización de acciones, obligaciones negociables y Cedears. Bajo este régimen experimental, que regirá hasta agosto de 2026, parte de las emisiones podrá realizarse en formato digital, con custodia en blockchain y negociación en plataformas de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Una movida que busca modernizar el sistema financiero y abrir la puerta a inversiones desde el exterior, incluso fuera de los horarios tradicionales de mercado.

Santa Fe hace historia con la autonomía municipal

En el plano institucional, la convención constituyente santafesina acordó cinco dictámenes que establecen la autonomía municipal, un cambio histórico que elimina la categoría de comunas y otorga a todas las localidades estatus de municipio. Las ciudades con más de 10.000 habitantes podrán dictar cartas orgánicas propias, con límites de una sola reelección consecutiva para intendentes y concejales.

La reforma fija nuevas reglas sobre coparticipación, endeudamiento, ordenamiento territorial y cooperación metropolitana, con fuerte énfasis en planificación urbana sostenible y derecho a la ciudad. Rosario y Santa Fe, por su tamaño, podrán endeudarse con topes sin requerir autorización provincial.

Rosario: Puerto Norte y el nuevo desarrollo de Fundar

El Concejo Municipal avanzó en proyectos de renovación urbana en Puerto Norte, el ambicioso plan público-privado (Fase 2 del Centro de Renovación Urbana Scalabrini Ortiz) redefine parte de esa zona de la costa del Paraná.

También avanzó el proyecto de Alianza y Fundar en el histórico terreno donde funcionó la Droguería Kellerhoff (Santiago y Pueyrredón al 1100, barrio Lourdes). El plan contempla un complejo de viviendas de 15 000 m², con unidades de 1 a 3 dormitorios, locales comerciales y jardines centrales.

Hidrovía: acuerdo histórico en Zárate

Los principales usuarios de la hidrovía, desde la Bolsa de Comercio de Rosario hasta la UIA, acordaron una propuesta común sobre peajes y penalidades al dragador. Tras décadas de disputa entre puertos del interior y Buenos Aires, lograron una postura unificada: mantener las secciones actuales con topes de tonelaje y calado, y exigir que las estadísticas del sistema tarifario sean públicas. El documento fue entregado a la Agencia Nacional de Puertos como aporte al pliego de la próxima licitación.

Mercados y commodities

Las materias primas también dieron señales de respiro: petróleo, metales preciosos y granos en Chicago repuntaron, con especial firmeza del trigo. En Rosario, la soja y el trigo quedaron estables, mientras que el maíz retrocedió. En el mundo cripto, Bitcoin ganó 1,1% y Ethereum encabezó subas de hasta 6%.