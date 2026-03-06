Luz verde del BCRA: habilitó una calculadora de intereses para juicios laborales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó la tasa de interés pasiva aplicable a juicios laborales pendientes, conforme lo previsto en el artículo 55 de la Ley 27.802 (Modernización Laboral), y puso a disposición del público la serie correspondiente.

La serie refleja el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras pagan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días. Tiene como fecha de inicio el 3 de junio de 1993 y se actualiza diariamente, con el objetivo de asegurar consistencia y vigencia en los cálculos que correspondan en cada caso.

El BCRA habilitó adicionalmente una calculadora de intereses para juicios laborales que opera aplicando dicha serie. El usuario debe ingresar el monto inicial y el período correspondiente, y la herramienta determina la actualización del monto resultante luego de aplicar la tasa pasiva publicada, de conformidad con la legislación promulgada.

La calculadora informa también el ajuste CER+3, que surge de aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más una tasa efectiva anual del 3%, y el equivalente al 67% de CER+3, en línea con los incisos b y c del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que establecen el techo y el piso para la determinación de intereses en juicios laborales.

La serie completa, la resolución del Directorio y su anexo metodológico se encuentran disponibles para su consulta en los canales institucionales del BCRA.

Con estas medidas, el BCRA contribuye a dotar de mayor previsibilidad, transparencia y homogeneidad a las liquidaciones judiciales en el ámbito laboral.