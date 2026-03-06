Medio Oriente: el conflicto escala, el precio del petróleo también y los mercados se tensionan

Resumen Ejecutivo Escalada del crudo por tensión geopolítica: El agravamiento del conflicto en Medio Oriente y la amenaza sobre rutas clave como el estrecho de Ormuz dispararon los precios energéticos. El barril Brent alcanzó los u$s91,42 (+26% semanal) y el WTI escaló a u$s89,9 (+33%).

El agravamiento del conflicto en y la amenaza sobre rutas clave como el dispararon los precios energéticos. El barril alcanzó los (+33%). Volatilidad y caídas en Wall Street: La incertidumbre global frente al suministro de energía generó un repliegue en los mercados financieros. Los principales índices bursátiles cerraron con bajas significativas: el S&P 500 retrocedió 1,21% , el Dow Jones un 1,36% y el Nasdaq un 1% .

La incertidumbre global frente al suministro de energía generó un repliegue en los mercados financieros. Los principales índices bursátiles cerraron con bajas significativas: el retrocedió , el un y el un . Deterioro del mercado laboral estadounidense: El nerviosismo inversor se profundizó ante un sorpresivo dato macroeconómico en Estados Unidos , que reportó la destrucción de 92.000 empleos en febrero y un alza en la tasa de desempleo al 4,4% , contrariando las expectativas del mercado.

El nerviosismo inversor se profundizó ante un sorpresivo dato macroeconómico en , que reportó la destrucción de en febrero y un alza en la , contrariando las expectativas del mercado. Riesgo inflacionario y proyecciones: Analistas advierten que una disrupción prolongada en el suministro podría quebrar la barrera de los u$s100 por barril. Este encarecimiento de la energía amenaza con acelerar la inflación global y forzar endurecimientos imprevistos en la política monetaria de los principales bancos centrales.

Los mercados internacionales cerraron la semana con fuerte volatilidad, mientras el precio del petróleo continúa su escalada impulsado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el suministro energético global.

El barril de Brent, referencia en Europa, avanzó hasta u$s91,42, con un incremento semanal cercano al 26%, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2023. En paralelo, el crudo estadounidense WTI subió hasta u$s89,9 por barril, con una suba semanal cercana al 33%.

Este fuerte aumento en el precio del crudo se vincula directamente con el conflicto en Medio Oriente y el impacto que podría tener en el transporte de energía. Uno de los factores más sensibles es la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio de petróleo a nivel mundial. La posibilidad de interrupciones en el suministro genera preocupación entre los inversores y presiona al alza las cotizaciones internacionales.

En este contexto, los mercados financieros reaccionaron con cautela. Los principales índices de Wall Street registraron caídas, reflejando el nerviosismo de los inversores frente a un escenario global incierto. El índice S&P 500 retrocedió alrededor de 1,21%, mientras que el Nasdaq cayó cerca de 1% y el Dow Jones bajó 1,36%.

A esta situación se sumó un dato económico negativo en Estados Unidos. El informe laboral mostró una pérdida de 92.000 empleos en febrero, cuando el mercado esperaba una creación de unos 58.000 puestos. Además, la tasa de desempleo subió hasta 4,4%, lo que profundizó la preocupación de los inversores sobre el rumbo de la economía estadounidense.

En otras regiones del mundo, el comportamiento de los mercados fue dispar. Las bolsas europeas cerraron con retrocesos, mientras que algunos índices asiáticos lograron leves subas. Sin embargo, el contexto global continúa marcado por la incertidumbre energética y geopolítica.

Analistas del mercado advierten que, si el conflicto se prolonga y se registran interrupciones reales en el suministro de crudo, el precio del petróleo podría superar los u$s100 por barril en las próximas semanas.

El encarecimiento de la energía también tiene implicancias macroeconómicas, ya que podría impulsar la inflación global y complicar las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales.