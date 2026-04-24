El Banco Central aprieta y un poco ahorca: duras sanciones para billeteras virtuales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intensificó su control sobre el sistema financiero digital y aplicó fuertes sanciones a bancos y billeteras virtuales por incumplimientos normativos detectados en los últimos meses.

Según trascendió, las multas alcanzan cifras millonarias y afectan tanto a entidades tradicionales como a fintech, en el marco de una política más estricta orientada a reforzar la transparencia y la protección de los usuarios. Las infracciones detectadas incluyen fallas en los sistemas de prevención de lavado de dinero, deficiencias en la información brindada a los clientes y problemas en la operatoria con transferencias.

El endurecimiento de las sanciones se da en un contexto de fuerte crecimiento del uso de billeteras digitales y plataformas de pago, lo que llevó al organismo regulador a aumentar los controles para evitar riesgos sistémicos y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Desde el sector financiero señalan que esta avanzada del BCRA obliga a las empresas a reforzar sus procesos internos, especialmente en materia de compliance y seguridad operativa. En particular, las fintech deberán ajustar sus mecanismos de validación de usuarios, monitoreo de operaciones y reporte de actividades sospechosas.

Por otro lado, el organismo busca equiparar las exigencias entre bancos y nuevos actores digitales, reduciendo las asimetrías regulatorias que existían hasta ahora. Esto implica mayores costos de adaptación para las compañías, pero también un marco más homogéneo para competir en el mercado.

En este escenario, el mensaje del Banco Central es claro: el crecimiento del ecosistema financiero digital debe ir acompañado de mayores estándares de control. Para los usuarios, esto podría traducirse en una mayor protección, aunque también en posibles cambios en la experiencia de uso de algunas plataformas.