Claves del día: petróleo, dólar y crisis global golpean mercados; Chubut consigue fondos y reactivan Longvie

La economía global atraviesa una fase de alta tensión marcada por la escalada en Medio Oriente, que vuelve a poner al petróleo en el centro de la escena. Con precios en alza y riesgos de desabastecimiento en regiones clave, analistas advierten que, sin un acuerdo en las próximas semanas, podría desatarse un impacto severo sobre la actividad mundial.

En ese contexto, los mercados reaccionaron con una lógica defensiva: los inversores abandonaron activos de riesgo y se refugiaron en el dólar, que se fortaleció a nivel global incluso frente a monedas duras. La dinámica se vio atravesada por movimientos contradictorios entre bancos centrales y la Reserva Federal, que alimentan temores inflacionarios en Estados Unidos.

La consecuencia fue una jornada negativa en las principales bolsas del mundo, con caídas en Wall Street y en mercados emergentes. Argentina, por su alta volatilidad, amplificó ese comportamiento: las acciones locales se desplomaron y los ADRs registraron bajas de hasta 7%, mientras los bonos en dólares retrocedieron y el riesgo país volvió a subir.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina logró recomponer reservas tras comprar divisas en el mercado, superando nuevamente los US$ 46.000 millones. Sin embargo, todos los tipos de cambio mostraron subas, reflejando la persistente presión cambiaria. La implementación de una mini banda para el dólar busca ordenar expectativas, aunque el escenario sigue siendo frágil.

El frente inflacionario continúa generando preocupación. La aceleración en los precios de los alimentos durante abril elevó el piso de la inflación mensual, complicando las proyecciones oficiales. A esto se suma un consumo con señales mixtas: los supermercados mostraron una leve mejora, pero mayoristas y shoppings continúan en caída.

En el plano político y laboral, la reforma laboral recientemente avalada introduce cambios relevantes, pero también genera tensiones con los gremios, que avanzan con medidas de fuerza.

En el interior productivo, la situación también es compleja. Las lluvias afectaron a sectores clave, lo que motivó la implementación de líneas de crédito específicas para productores por parte del gobierno santafesino. Al mismo tiempo, crece la cautela en el agro: muchos productores prefieren retener soja ante la expectativa de mejores condiciones, lo que retrasa la liquidación de divisas.

En el plano financiero, ante tasas reales negativas y la falta de atractivo de bonos y acciones, los inversores buscan refugio en obligaciones negociables en dólares, con rendimientos que van del 6% al 9,5% anual. Estas herramientas se consolidan como una alternativa defensiva en medio de la volatilidad.

A nivel subnacional, Chubut volvió a los mercados internacionales de deuda tras más de una década y logró captar unos US$ 650 millones, en una operación que refleja tanto la necesidad de financiamiento como la reapertura de ventanas de crédito para algunas jurisdicciones.

En el plano corporativo, también surgen movimientos para reactivar el consumo. La familia propietaria de Longvie firmó un acuerdo de licenciamiento con Cabosch para retomar la producción y comercialización de la histórica marca de electrodomésticos, bajo un esquema más flexible y orientado a distribución.

En el frente energético, la petrolera Pluspetrol anunció una inversión de gran escala en Vaca Muerta por unos US$ 12.000 millones bajo el régimen RIGI, lo que marca una apuesta estratégica en medio de la crisis global de energía.

A nivel internacional, la figura de Donald Trump vuelve a incidir en los mercados tras nuevas tensiones geopolíticas, mientras la economía de Estados Unidos muestra señales mixtas: crecimiento sostenido, pero con presiones en tasas y expectativas inflacionarias.

En cuanto a los commodities, el petróleo subió con fuerza impulsado por la crisis, mientras los metales preciosos y las criptomonedas mostraron caídas. En el mercado agrícola, los precios se movieron de manera dispar, reflejando la incertidumbre global.

El resultado es un escenario de extrema sensibilidad, donde confluyen factores internacionales y locales que alimentan la volatilidad. Entre tensiones geopolíticas, desequilibrios macroeconómicos y movimientos empresariales, la economía transita un momento en el que cada decisión puede amplificar los riesgos o abrir nuevas oportunidades.