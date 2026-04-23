La carne argentina y el gran desafío de certificar calidad e inocuidad: las razones

En medio de un escenario internacional favorable para la carne vacuna, donde la demanda de proteína animal crece sostenidamente y los precios se mantienen en niveles elevados, la Argentina enfrenta una oportunidad concreta de expandir sus exportaciones. En ese marco, la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de BCRlabs, incorporó nuevas capacidades analíticas orientadas a fortalecer la calidad, la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares sanitarios que exige el comercio internacional.

La cadena ganadera argentina atraviesa un escenario de oportunidades a nivel global. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el consumo mundial de carne crecerá en el mediano plazo impulsado por el aumento de los ingresos, principalmente en Asia y Oriente Medio. En ese contexto, se proyecta que hacia 2034 la demanda global aumente alrededor de un 10%, con precios sostenidos en niveles elevados por limitaciones en la oferta de países como Australia, Estados Unidos y Canadá. Para Argentina, este escenario abre una ventana concreta de expansión: se espera que las exportaciones crezcan un 16% entre 2026 y 2034, superando las 1,1 millones de toneladas, mientras que la producción podría ubicarse en torno a las 3,4 millones de toneladas.

Sin embargo, el crecimiento no es automático. A pesar de contar con 97 mercados habilitados, Argentina exporta actualmente a menos de la mitad y mantiene una alta dependencia de China, que concentra cerca del 70 por ciento de los envíos. Esto plantea la necesidad de diversificar destinos, mejorar la competitividad y, fundamentalmente, adaptarse a exigencias sanitarias y regulatorias cada vez más estrictas.

El control de la inocuidad alimentaria, en este contexto, se convierte en un factor estratégico. Los mercados de mayor valor exigen límites cada vez más rigurosos en residuos de sustancias como medicamentos veterinarios, metales pesados y otros contaminantes, junto con sistemas robustos de trazabilidad. Las fallas en estos controles pueden derivar en rechazos de exportaciones, pérdida de mercados y sanciones sanitarias internacionales.

En este escenario, la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de BCRlabs, lanzó en enero de 2026 una nueva línea de análisis en carnes orientada a la detección de residuos de drogas veterinarias y contaminantes, con el objetivo de acompañar a la cadena cárnica en el cumplimiento de estos estándares.

“El nuevo servicio —denominado ‘línea roja’— toma como base el Plan CREHA Animal del SENASA, alineándose con los requerimientos regulatorios vigentes. La iniciativa se inscribe en un contexto internacional en el que la inocuidad alimentaria se ha convertido en un requisito central para el comercio global, lo que exige capacidades analíticas confiables y comparables a nivel internacional”, explicó Alejandro Rimini, Jefe de Promoción y Servicio del Laboratorio.

El desarrollo implicó la incorporación de metodologías analíticas de alta complejidad, como LC-MS/MS, GC-MS/MS, ICP-MS y espectrometría de absorción atómica, junto con procesos de aseguramiento de calidad bajo norma ISO 17025 y validaciones regulatorias del organismo sanitario nacional.

La nueva capacidad analítica se apoya en la infraestructura del complejo BCRlabs, que cuenta con más de 3.000 metros cuadrados, más de 130 profesionales especializados, unos 270 tipos de ensayos analíticos y una capacidad superior a los 3 millones de ensayos anuales, además de tecnología de última generación y alianzas con instituciones científicas y académicas.

En cuanto al desempeño reciente del sector, el presidente de Rosgan, Raúl Milano, destacó el dinamismo del comercio exterior: “Durante el mes de marzo, las exportaciones de carne vacuna experimentaron un salto rotundo, alcanzando las 61.644 toneladas, lo que representa un crecimiento del 25% respecto al mes anterior. Este incremento no es aislado. En comparación con los datos de marzo del año pasado, el salto es del 38%, demostrando que la demanda global se mantiene firme y en ascenso”.

Este desempeño confirma una tendencia positiva en el mercado internacional, donde la carne argentina continúa consolidando su posicionamiento. En un contexto global donde la seguridad alimentaria y la búsqueda de proteínas de alta calidad son prioridad, el sector ganadero muestra capacidad de respuesta y refuerza su rol estratégico como generador de divisas.

Con esta incorporación, la Bolsa de Comercio de Rosario busca aportar herramientas concretas para que la cadena ganadera pueda capitalizar el escenario internacional favorable, consolidando estándares de calidad e inocuidad que le permitan no solo aumentar volúmenes, sino también acceder a mercados de mayor valor y sostener su competitividad en el largo plazo.