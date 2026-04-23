Proyecciones: qué están viendo los analistas sobre dólar e inflación para lo que viene

De acuerdo con un relevamiento de FocusEconomics, los principales analistas del mercado ajustaron sus proyecciones sobre la evolución del dólar y la inflación para lo que queda de 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre macroeconómica y la dinámica de las variables financieras.

En relación al tipo de cambio, los denominados “gurúes financieros” anticipan una tendencia alcista moderada, con un dólar que continuaría ajustándose de forma gradual en línea con la política cambiaria vigente. Sin embargo, las proyecciones difieren en magnitud según el escenario de acumulación de reservas y el frente externo.

"Para más de 40 economistas, el tipo de cambio mayorista cerraría diciembre en $1.699,2. El dato representa una corrección a la baja frente a los $1.713 estimados en el informe anterior"

En cuanto a la inflación, las expectativas siguen mostrando una desaceleración respecto a los picos previos, aunque el proceso sería más lento de lo esperado meses atrás. Los analistas coinciden en que la inercia inflacionaria y los ajustes de precios relativos seguirán presionando sobre el índice general.

Otro punto clave es la evolución de las tasas de interés, donde se prevé que el Banco Central continúe utilizando esta herramienta para intentar sostener la demanda de pesos y contener presiones cambiarias, aunque con márgenes limitados.

El informe también refleja que el mercado mantiene cautela respecto al rumbo económico, especialmente en lo que refiere a la consistencia del programa fiscal y monetario. En este sentido, la credibilidad en las políticas implementadas será determinante para estabilizar expectativas.

En síntesis, el consenso de los especialistas apunta a un escenario de transición, con mejoras graduales pero todavía atravesado por tensiones estructurales que condicionan la recuperación sostenida de la economía.