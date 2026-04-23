Javkin presentó la eliminación de 13 tasas más y simplificación de trámites

El intendente Pablo Javkin presentó este jueves una nueva etapa en la eliminación y simplificación de tasas municipales y del Derecho de Registro e Inspección (DReI), con la supresión de 13 tributos adicionales que permiten alcanzar un total de 55 tasas eliminadas sobre las 86 existentes en los últimos dos años.

“Nosotros empezamos con ochenta y seis tasas con bajo impacto recaudatorio, muy burocráticas, en general asociadas a trámites innecesarios”, explicó el intendente. Y agregó: “El problema no era solo cuánto había que pagar, sino el tiempo que esas tasas llevaban”.

La medida, que debe ser rubricada por el Concejo, forma parte de un proceso iniciado en 2019 con un decreto de austeridad. En 2024 se eliminaron 30 tasas, en 2025 otras 12, y ahora se suman estas 13 nuevas bajas.

“De las ochenta y seis tasas que teníamos, dos de cada tres quedan eliminadas a partir de hoy”, remarcó Javkin.

Según detalló, muchas de estas tasas no representaban un ingreso significativo para el municipio, pero sí generaban trabas administrativas. “Eran trabas en términos de burocracia y trabas en términos de tiempo, porque uno no podía avanzar con un trámite hasta que cumplía con el paso anterior”, señaló.

Entre los ejemplos mencionados aparecen tributos vinculados a situaciones cotidianas: permisos para espectáculos familiares, tasas por mantenimiento de cartelería, inspecciones de ferias o incluso cargos por duplicados de obleas de revisión técnica. “Si no se pagaba la tasa no se podía habilitar el letrero, y si la inspección lo detectaba podía haber multas o hasta clausura”, explicó el intendente.

En esta nueva etapa se eliminan, entre otras, la tasa por instalación de elementos publicitarios, el cobro por mesas y sillas en la vía pública, tasas en cementerios por traslados o cremaciones, y derechos de ocupación del espacio público para quioscos.

El plan también incluye una fuerte digitalización. “Todo lo que era documentación en papel pasa a ser digital”, indicó Javkin, quien remarcó que el sistema anterior era “muy fragmentado” y ahora apunta a ser más ágil y unificado.

En paralelo, la reforma busca impulsar la construcción, uno de los sectores clave para el empleo. En ese sentido, se eliminan requisitos previos que demoraban el inicio de obras. “La obra puede empezar mientras se tramita la factibilidad, y al final tiene que cumplir con todos los requisitos”, explicó. Además, se suprime la exigencia de certificación previa de aportes profesionales: “Era un vínculo privado en el que el municipio oficiaba de agente de protección”.

El objetivo central de la medida es liberar recursos y enfocarlos en el plan de obra pública. “En un contexto difícil de caída de recaudación, ponemos el foco en la culminación y concreción del plan de obra pública”, sostuvo el intendente.

Según adelantó, todas las obras anunciadas estarán en proceso de licitación en los primeros días de mayo. “Todas las obras que presentamos van a terminar de estar licitadas entre los primeros diez días de mayo”, afirmó.

Con esta nueva etapa, el municipio busca transformar su esquema administrativo, reduciendo costos ocultos, eliminando barreras y acelerando los tiempos de gestión. La eliminación de 13 tasas no solo amplía el recorte total a 55, sino que marca un cambio estructural en la forma de relacionarse con ciudadanos y sectores productivos.