El Consejo del Salario Mínimo tiene fecha para discutir los aumentos en noviembre

El Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir un nuevo aumento en el sueldo básico de los empleados formales. La reunión se programó para el 26 de noviembre a las 12.30 en la Secretaría de Trabajo.

La decisión se formalizó a través de la resolución 6, publicada en el Boletín Oficial. En la mesa de negociación, se revisarán los montos vigentes y posibles incrementos. Además, se tratarán los valores mínimos y máximos de la prestación por desempleo en otra audiencia.

El haber mínimo no se actualiza desde mayo, cuando se resolvió un alza en cinco tramos mediante laudo del Ejecutivo, luego de que las partes no llegaran a un acuerdo. Desde agosto, la remuneración básica alcanza los $322.000.

El Consejo del Salario es un espacio de diálogo donde representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales determinan ese piso salarial. El ajuste que defina el Consejo también impactará en la prestación por desempleo, que es equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al cese.

El Gobierno también convocó a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para definir un nuevo aumento de las remuneraciones del personal que realiza tareas domésticas, programado para el 7 de noviembre.

Desde agosto, el valor del salario mínimo para los trabajadores mensualizados se estableció en $322.000, mientras que los jornalizados deben cobrar al menos $1.610 por hora. Ese salario mensual representa unos US$214,66 medidos a la cotización del dólar oficial. Además, el sueldo básico funciona como parámetro para los trabajadores informales.

Por su parte, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma reclamaron al Gobierno que el básico de $322.000 "no cubre las necesidades de las familias" y exigieron definir una canasta básica "objetiva" que sirva como parámetro.

Los dirigentes plantearon que durante la mesa de negociación del Consejo deben aprobarse "los lineamientos, la metodología, las pautas y las normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil (SMVM)".

