El Gobierno blanquea la jugada y confirma que intervendrá el mercado para contener el dólar

El Gobierno intervendrá desde hoy en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en un intento por contener el dólar.

El secretario de Finanzas de la República, Pablo Quirno, lo confirmó a través de su cuenta en "X". Desde allí expresó que el Tesoro Nacional aa partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento.

El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 2, 2025

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", indicó Quirno en la red social.

Cabe recordar que en la jornada de ayer la divisa norteamericana se acercó a los $1.400, "el techo de la banda", motivo por el cual el Banco Central debió vender dólares para contener la disparada.