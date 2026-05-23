El agro "pum para arriba": baja de retenciones, cosecha récord, carne en el mundo y agenda legislativa

La principal noticia de la semana para el sector agropecuario argentino fue el anuncio del presidente Javier Milei de una nueva reducción de derechos de exportación para los principales cultivos, una medida largamente reclamada por productores y entidades rurales.

Durante el acto por el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el mandatario confirmó que las retenciones al trigo y la cebada bajarán a partir de junio y adelantó un esquema de reducción gradual para la soja desde enero de 2027. La decisión fue interpretada como una señal política y económica hacia el agro en un momento clave para la planificación de la próxima campaña fina.

Más allá del impacto inmediato, el aspecto más valorado por analistas y operadores fue la previsibilidad que introduce un cronograma explícito de reducción impositiva, un factor que históricamente condicionó las decisiones comerciales y de inversión del sector.

¿Cuánto mejora el resultado del productor?

Los primeros cálculos privados permiten dimensionar el efecto de la medida.

Según estimaciones difundidas por el economista David Miazzo, la reducción de retenciones en trigo y cebada podría traducirse en una mejora cercana a los US$ 6 por tonelada en la capacidad de pago de la exportación. Sumado al mejor contexto internacional de precios, el beneficio permitiría recuperar buena parte del aumento registrado en costos de producción, especialmente fertilizantes y combustible.

Para un lote promedio de cuatro toneladas por hectárea, la combinación de mejores precios y menor presión tributaria representa una recuperación cercana a los US$ 100 por hectárea respecto de los márgenes proyectados meses atrás.

En consecuencia, varias estimaciones privadas consideran que la medida podría evitar una caída del área sembrada de trigo e incluso incentivar nuevas decisiones de siembra en regiones con buena disponibilidad hídrica.

Más margen para producir, aunque los desafíos persisten

La rebaja de retenciones llegó en un contexto de rentabilidad ajustada para muchos productores.

Si bien el sector reconoce que la medida no resuelve todos los problemas estructurales —como costos logísticos, presión fiscal provincial o acceso al financiamiento—, sí aporta oxígeno a los márgenes y mejora la competitividad exportadora.

En particular, el esquema anunciado para la soja fue interpretado como una señal de largo plazo. Aunque no tendrá efectos inmediatos sobre la comercialización de la actual campaña, ofrece una referencia futura para la planificación financiera y comercial de los productores.

La campaña agrícola cerró con una cosecha histórica

La otra gran noticia de la semana llegó desde los números productivos.

Según datos oficiales, la campaña 2025/26 alcanzó una producción récord de 163,2 millones de toneladas de granos, un volumen que supera en más de 21% al ciclo anterior y se convierte en el mayor registro de la historia argentina.

Entre los datos más destacados aparecen:

* 70 millones de toneladas de maíz.

* 49,9 millones de toneladas de soja.

* 27,9 millones de toneladas de trigo.

* Récord histórico de girasol con 7,4 millones de toneladas.

El resultado fue impulsado por condiciones climáticas favorables, mejoras tecnológicas y una recuperación de rendimientos en gran parte de las regiones productivas.

La combinación entre cosecha récord y menores retenciones fortalece las expectativas de generación de divisas para el segundo semestre, uno de los principales objetivos económicos del Gobierno.

La carne argentina volvió a destacarse en China

Mientras los granos concentraban la atención local, la ganadería tuvo una semana positiva en el plano internacional.

Durante la feria SIAL Shanghái, una de las exposiciones alimentarias más importantes del mundo, frigoríficos y exportadores argentinos mostraron una buena recepción por parte de compradores asiáticos, con valores que reflejan una demanda sostenida para cortes premium y productos de alto valor agregado.

China continúa siendo el principal destino de la carne vacuna argentina y mantiene un rol determinante para la evolución de las exportaciones del sector.

Alivio fiscal para la ganadería de invernada

Otra medida relevante fue la reducción de impuestos vinculados a la valuación de la hacienda de invernada.

El cambio busca corregir distorsiones impositivas generadas por la inflación y la evolución de los precios ganaderos, permitiendo una determinación más razonable de la carga tributaria para los establecimientos dedicados a la recría y engorde de animales.

La medida fue bien recibida por las entidades ganaderas, que venían reclamando actualizaciones en los criterios de valuación fiscal.

Agenda legislativa: propiedad privada, tierras y biocombustibles

Avanza el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada

En el Senado obtuvo dictamen de comisión un proyecto que introduce modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y a la Ley de Tierras Rurales, quedando habilitado para su tratamiento en el recinto.

Cambios propuestos en Manejo del Fuego

Eliminación de las restricciones de 30 y 60 años que impedían desarrollar actividades productivas sobre terrenos afectados por incendios.

Se mantienen las protecciones establecidas por la Ley de Bosques Nativos para las áreas alcanzadas por dicha normativa.

Cambios en Tierras Rurales

Las provincias pasarían a tener la responsabilidad de autorizar operaciones de venta de tierras rurales a capital extranjero.

Se mantiene la prohibición para la adquisición de tierras ubicadas en zonas de frontera por parte de estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos.

Nuevo proyecto para biocombustibles

El oficialismo impulsó una nueva propuesta integral para el sector de biocombustibles que apunta a una mayor apertura del mercado.

Entre los puntos principales se destacan: Incremento gradual del corte obligatorio de biodiésel en gasoil hasta alcanzar el 10%; Incremento del bioetanol en naftas hasta el 15%; Mayor libertad de negociación entre privados; Formación de precios con referencias internacionales; Libre exportación; Habilitación de importaciones cuando existan faltantes o diferencias significativas de precios.

La iniciativa reabre el debate sobre el futuro de una cadena estratégica para las economías regionales y para la industria agroindustrial argentina.

Diputados: media sanción para la Ley Hojarasca

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto denominado "Ley Hojarasca", que propone eliminar más de 70 normas consideradas obsoletas dentro del digesto jurídico nacional.

En la misma sesión también avanzó la reforma del régimen de Zonas Frías, que modifica el esquema de subsidios al gas.

El análisis de Barbechando

Desde Barbechando consideran que la semana dejó señales relevantes para el sector productivo en dos frentes simultáneos.

Por un lado, la reducción de retenciones representa un avance concreto en materia de competitividad y previsibilidad para las cadenas agrícolas, especialmente de cara a la próxima campaña fina.

Por otro, el Congreso comenzó a discutir iniciativas con impacto directo sobre la actividad agropecuaria, como los cambios en manejo del fuego, propiedad rural, tierras en manos extranjeras y el nuevo esquema para biocombustibles.

La entidad continuará monitoreando la evolución parlamentaria de estos proyectos, ya que podrían modificar aspectos centrales del marco regulatorio que afecta a productores, empresas y economías regionales en los próximos meses.