El mercado ajusta expectativas: inflación anual de 29% y dólar cerca de $1.700 para 2026

El Banco Central de la República Argentina publicó el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a abril, donde consultoras, bancos y analistas privados corrigieron al alza sus previsiones de inflación para este año, aunque mantuvieron una expectativa de crecimiento económico moderado y un fuerte superávit comercial.

Según la mediana de las estimaciones, la inflación de abril se ubicaría en 2,6%, luego de un marzo proyectado en 3%. Para los meses siguientes, el mercado espera una desaceleración gradual: 2,3% en mayo, 2% en junio y julio, y 1,8% hacia agosto y septiembre.

En términos anuales, los participantes del REM proyectan una inflación cercana al 29,1% para todo 2026, muy por encima de las previsiones oficiales incluidas en el Presupuesto.

En materia cambiaria, los analistas prevén que el dólar oficial promedie $1.420 durante abril y cierre diciembre alrededor de $1.700, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%, por debajo de la inflación esperada.

El informe también refleja una expectativa de crecimiento económico más moderada. El Producto Bruto Interno (PBI) aumentaría 3,3% en 2026, una leve baja respecto al relevamiento anterior.

En paralelo, el REM estima una tasa de desempleo de 7,6% para el primer trimestre del año y de 7,3% hacia fines de 2026.

Uno de los datos más positivos del relevamiento aparece en el frente externo. Los analistas proyectan exportaciones por USD 93.235 millones e importaciones por USD 79.121 millones, dejando un superávit comercial estimado en USD 14.114 millones.

En cuanto a las tasas de interés, el REM anticipa una baja gradual de la tasa TAMAR de bancos privados, que se ubicaría en torno al 26,8% nominal anual en abril y cerraría el año cerca de 23,4%.

El REM es elaborado mensualmente por el BCRA a partir de encuestas a consultoras económicas, bancos y centros de investigación locales e internacionales. El organismo aclara que las proyecciones no representan estimaciones oficiales del Banco Central, sino expectativas privadas del mercado.