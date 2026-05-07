Se viene un "Súper RIGI”, con beneficios superiores para nuevos sectores económicos

El presidente de la Nación, Javier Milei, adelantó este miércoles a través de sus redes sociales el envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley denominado “SÚPER RIGI”, una iniciativa que, según afirmó, otorgará incentivos más amplios que el actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“ANUNCIO EN PUERTA. Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”, escribió el mandatario en tono irónico antes de revelar el contenido de la propuesta.

De acuerdo al mensaje publicado por Milei, el nuevo esquema estará orientado a “sectores que nunca han existido en Argentina”, con el objetivo de impulsar actividades emergentes vinculadas a la nueva economía y promover la creación de empresas enfocadas en esas áreas.

ANUNCIO EN PUERTA

Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que… — Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026

El Presidente sostuvo además que el proyecto buscará “multiplicar la cantidad de empleos” mediante el desarrollo de nuevos sectores dinámicos y productivos. Aunque todavía no se conocen detalles técnicos de la iniciativa, el anuncio genera expectativa en sectores vinculados a tecnología, energía, inteligencia artificial, economía del conocimiento y nuevas industrias exportadoras.

El actual RIGI fue incorporado dentro de la Ley Bases y apunta a atraer inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Con el “SÚPER RIGI”, el Gobierno buscaría profundizar esos incentivos para captar capitales en actividades consideradas estratégicas para el futuro económico del país.

Hasta el momento, la Casa Rosada no difundió el texto del proyecto ni precisó cuándo será enviado formalmente al Congreso.