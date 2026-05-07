Bancos argentinos: qué acciones recomiendan tras la mejora de perspectiva de Fitch

La reciente mejora en la perspectiva del sistema financiero argentino realizada por la calificadora internacional Fitch Ratings volvió a poner al sector bancario en el radar de los inversores. Analistas del mercado consideran que varias entidades financieras locales podrían beneficiarse de un escenario de mayor estabilidad macroeconómica y recuperación del crédito.

Según especialistas, las acciones bancarias aparecen como una de las apuestas más atractivas dentro del mercado argentino, especialmente por sus valuaciones actuales y el potencial de crecimiento en un contexto de normalización económica.

Entre las entidades más recomendadas se destacan Grupo Financiero Galicia, BBVA Argentina y Banco Macro, compañías que concentran buena parte de las preferencias de los analistas por su posición patrimonial, capacidad de expansión y liquidez bursátil.

Los expertos sostienen que la mejora de perspectiva de Fitch refleja expectativas más positivas sobre el rumbo económico y financiero del país, lo que podría traducirse en una recuperación gradual del negocio bancario. En ese sentido, remarcan que el crecimiento del crédito al sector privado sería uno de los principales motores para el sector en los próximos meses.

Además, indican que las entidades financieras argentinas vienen mostrando una adaptación más sólida al nuevo escenario económico, con menores niveles de exposición al riesgo soberano y mejores perspectivas de rentabilidad frente a una eventual desaceleración inflacionaria.

El informe también señala que el mercado continúa observando con atención las medidas económicas del Gobierno y la evolución de variables clave como la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés, factores que seguirán impactando sobre el desempeño de los bancos y sus acciones.

En Wall Street y en la Bolsa porteña, los papeles bancarios continúan siendo considerados entre los activos argentinos con mayor sensibilidad frente a mejoras en las expectativas económicas, razón por la cual muchos inversores los utilizan como termómetro del mercado local.