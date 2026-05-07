Guiño impositivo para los concesionarios santafesinos: detalles de un "alivio"

En el marco de la Convención de ACARA realizada en Rosario, el subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez, anunció una nueva medida tributaria destinada a aliviar la carga impositiva de los concesionarios de la provincia.

Según explicó el funcionario, la Ley Tributaria 2026 incorporó un crédito fiscal de 5.000 módulos tributarios por cada vehículo radicado en Santa Fe. Además, el beneficio podrá extenderse hasta 10.000 módulos tributarios en los casos en que la patente del vehículo se encuentre paga.

El crédito podrá aplicarse al pago de la alícuota de Ingresos Brutos, una medida que fue recibida con entusiasmo por los representantes de cientos de concesionarios presentes en la Convención.

Galíndez adelantó además que el decreto reglamentario será publicado este viernes y que la iniciativa entrará en vigencia desde el próximo lunes.

Tras el anuncio, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, expresó su sorpresa y agradecimiento por la medida, destacando el impacto positivo que tendrá sobre el sector.

“Este también es el resultado de las mesas de trabajo en conjunto”, respondió Galíndez ante el reconocimiento del titular de ACARA, subrayando el trabajo articulado entre el sector público y privado para avanzar en herramientas que impulsen la actividad comercial automotriz en la provincia.