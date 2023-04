El nuevo diseño de Spotify toma ideas de Tiktok, Instagram y Youtube

Spotify está rediseñando la pantalla de inicio central de su aplicación, tratando de que sea más fácil para los usuarios encontrar cosas nuevas para escuchar y ver. El nuevo diseño se basa en imágenes y desplazamiento vertical, convirtiendo su pantalla de inicio de un conjunto de portadas de álbumes en un feed que se parece mucho más a TikTok e Instagram. A medida que se desplaza, Spotify también espera facilitar el descubrimiento de cosas nuevas en todo el ecosistema de Spotify.

El nuevo aspecto, que Spotify acaba de anunciar en su evento Stream On , es una clara evidencia del tipo de empresa (y producto) que Spotify quiere ser. En los últimos años, ha invertido mucho en podcasts, audiolibros, audio en vivo y más, todo en un intento de ser más que una aplicación de música. La compañía también quiere ser un hogar para los creadores: el CEO de Spotify, Daniel Ek, le dijo a The Verge en 2021 que esperaba tener más de 50 millones de "creadores de audio" en la plataforma. Spotify también ha presionado durante años para hacer que los podcasts de video sucedan y ahora está observando en gran medida cómo YouTube lo logra.

Póngalo todo junto, y eso es un montón de cosas para meter en una sola aplicación llamada Spotify. Spotify ha estado en una búsqueda aparentemente incesante para empujar a las personas hacia contenido que sea más diferenciado y más rentable, lo que a menudo significaba que era más difícil escuchar música . Es por eso que el nuevo diseño de la aplicación parece estar destinado en parte a crear un espacio más dedicado para todos esos nuevos tipos de contenido. Spotify ha tratado durante años de encontrar formas de poner podcasts, música y todo lo demás, pero parece estar reconociendo que la mejor respuesta es darle a cada cosa más espacio para respirar.

En el futuro, cuando abra Spotify, aún verá un montón de portadas de álbumes y listas de reproducción en la parte superior. Pero debajo, es posible que vea un podcast de video de reproducción automática, al que puede acceder con un toque. O puede que veas una foto grande al estilo de Instagram para contarte un poco más sobre una lista de reproducción que te puede gustar.

En la parte superior, si toca "Música" o "Podcasts y programas", accederá a una fuente de desplazamiento vertical que se parece mucho más a Instagram Stories o TikTok que al Spotify al que está acostumbrado, dedicado solo a esa sección de Spotify. Puede hojear tantos como desee, cada uno reproduciéndose automáticamente para darle una idea de lo que es, o toque uno para sumergirse y guardarlo o explorarlo más.

Hay una tensión obvia en el diseño, entre el deseo de Spotify de hacer que la aplicación sea un espacio más tranquilo y más navegable y al mismo tiempo tratar de encontrar nuevas formas de atraer a las personas hacia cosas nuevas. Ahora hay más contenido de reproducción automática que nunca en la aplicación y muchas maneras de obtener una vista previa rápida de canciones y listas de reproducción sin tener que sumergirse por completo. El desplazamiento vertical de pantalla completa ahora está en todas partes y es una herramienta obviamente útil para el descubrimiento. Miles de millones de usuarios están acostumbrados a pasar una docena de cosas que no les gustan antes de llegar a una que sí les gusta. Y en esta nueva apariencia, cada canción, lista de reproducción o podcast tiene una oportunidad adicional momentánea de atraparte.

Las listas de reproducción han sido la principal fuente de descubrimiento de Spotify y, a todos los efectos, la única, pero en el nuevo diseño, hay un énfasis mucho mayor en introducirte en cosas nuevas. Eso tiene particular sentido en los podcasts, donde Spotify necesita desesperadamente encontrar formas de recuperar sus enormes inversiones en el espacio. Ek puede haber admitido que cometió un error al apostar tanto por los nuevos tipos de audio, y que la compañía ha reducido su equipo en el espacio, pero eso no significa que esté disminuyendo la velocidad.

La otra cosa nueva que puede notar en Spotify es una IA más personalizada. La función Smart Shuffle, que agrega temporalmente pistas a sus listas de reproducción existentes, supuestamente es una mejora en la idea de "lista de reproducción solo para usted" en la que Spotify ha estado trabajando durante años, y no se olvide de DJ, la IA que gira discos y aloja los suyos. programa de radio personal.

Spotify es el jugador más grande en la transmisión de música , pero sigue queriendo poseer el audio de una manera aún más grande. Eso es lo que realmente muestra el nuevo diseño: que Spotify ya no es una aplicación de música y no debería verse como tal y, con suerte, no parecerse a una mezcolanza de contenido tampoco.