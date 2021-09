El trigo y el maíz cierran con subas mientras la soja sigue a la baja

En la jornada de hoy, la plaza local se mostró estable en su dinámica comercial. En cuanto al trigo, se observó un mayor abanico de posiciones abiertas de compra al tiempo que destacaron subas puntuales en segmentos de la próxima campaña comercial. Respecto al maíz, se mantuvo el amplio abanico de posiciones abiertas de compra mientras que los valores ofrecidos mostraron un saldo dispar en términos generales. Por último, la soja continuó en un sendero bajista en sus precios ofrecidos, en sintonía con el mercado de referencia en Estados Unidos.

El mercado de Chicago finalizó la rueda de hoy en terreno negativo entre los principales cultivos. El trigo cierra el martes con pérdidas presionado por la debilidad de los mercados de granos en general. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre los suministros globales del cereal, lo cual da soporte a las cotizaciones. Los futuros de maíz finalizan la jornada con caídas y tocan un mínimo en siete semanas luego de las lluvias registradas en los últimos días en las principales regiones productivas del medio-oeste norteamericano. La soja finaliza la rueda con pérdidas. Al igual que el maíz, las recientes lluvias le dan un impulso al cultivo, que se encuentra próximo a iniciar la cosecha.

El tipo de cambio del Banco Nación fue 97,5800 / 97,7800; + 0,04% respecto al cierre anterior.

El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 97,7800; + 0,03% respecto al día previo.

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 292.714 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.244.349 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja, se continuó con un sendero bajista en los ofrecimientos abiertos. Por otro lado, destacó un mayor número de compradores activos tras la aparición de ofertas sobre el final de la rueda de operaciones.

Por soja con entrega inmediata y para fijaciones, la mejor oferta por parte de la industria fue de US$ 330/t, US$ 3/t por debajo de lo ofrecido la jornada de ayer. En cuanto a la oferta contractual, también se ubicó en US$ 330/t sin presentar cambios.

GIRASOL

En el mercado de girasol, no se registraron cambios en los valores ofrecidos respecto a la jornada de ayer. En este sentido, por girasol con entrega inmediata se ofrecieron US$ 400/t de forma abierta. Asimismo, para la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, la oferta se mantuvo sin variaciones en US$ 350/t.

Mercado de los cereales

TRIGO

En el mercado del trigo, destacó el mayor abanico de posiciones abiertas de compra, reapareciendo la posición contractual al tiempo que se ampliaron las posibilidades de descarga para la próxima campaña. En cuanto a precios, las ofertas del próximo ciclo comercial se mostraron mayormente al alza.

Por el cereal con entrega contractual se ofrecieron US$ 220/t y para el mes de octubre la oferta generalizada se mantuvo en US$ 230/t. Luego, por el cereal de la próxima cosecha, se ofrecieron para la entrega en el mes de noviembre y diciembre US$ 230/t, sin variaciones respectivamente.

Por otra parte, la entrega en enero de 2022 se ubicó en US$ 235/t, subiendo US$ 5/t entre ruedas. Mientras que la posición febrero logró aumentar US$ 2/t hasta US$ 237/t. En cuanto al tramo de negociación entre marzo y mayo se ofertaron US$ 240/t, también por encima de la jornada previa. Asimismo, aparecieron ofrecimientos para los meses de junio y julio del año próximo en US$ 242/t.

MAÍZ

En el mercado del maíz, se mantuvo estable el número de posiciones y compradores activos. Mientras que los valores ofrecidos mostraron un saldo dispar fundamentalmente en los tramos de negociación de la actual campaña comercial.

Por maíz con descarga inmediata se ofrecieron US$ 185/t, mostrando una mejora de US$ 5/t respecto al día de ayer. La mejor oferta por maíz con entrega en septiembre se ubicó en US$ 183/t, lo cual indica una caída de US$ 2/t. La posición octubre cayó US$ 5/t hasta los US$ 185/t, con full noviembre aumentando US$ 2/t hasta US$ 187/t.

Por maíz de la próxima campaña, la mejor oferta para la entrega en marzo del año próximo se ubicó en US$ 185/t, es decir, una merma de US$ 5/t entre ruedas. Mientras que el segmento abril y mayo se mantuvo en US$ 185/t. Por último, el mes de junio se ubicó en US$ 175/t y julio en US$ 165/t sin variaciones respectivamente.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.

Por Luis Ciucci